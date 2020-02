La suite de trentenaire d’ABC s’appellera Thirtysomethingelse – / Film

Avant que l’expression «service de streaming» ne soit un clin d’œil à quiconque, la télévision en réseau régnait sur les ondes aux États-Unis et un drame ABC appelé Thirtysomething était un gros problème. Maintenant, des décennies après l’annulation de cette émission, ABC va de l’avant avec une suite de séries appelée Trentenaire (sinon), qui mettra en vedette le retour de plusieurs membres clés de la distribution et une nouvelle flopée d’acteurs jouant les enfants de la distribution d’origine, qui ont maintenant eux-mêmes la trentaine.

ABC a jeté le premier nouveau membre de son ensemble plus jeune: Chris Wood, que vous pouvez reconnaître dans Supergirl ou The Vampire Diaries.

Je suis un peu trop jeune pour avoir été dans le sweet spot lors de la première manche de Thirtysomething de 1987-1991, mais le spectacle a été acclamé en son temps, remportant 13 Emmy Awards et étant nominé pour un total de 41 tout au long de sa course. Créateurs de séries originales Marshall Herskovitz et Edward Zwick sont de retour en tant que créateurs cette fois-ci. Les deux serviront de showrunners et Zwick est aligné pour diriger. (Si vous reconnaissez son nom, c’est probablement parce qu’il a également eu une carrière réussie en tant que réalisateur de longs métrages, réalisant des films comme Glory, Courage Under Fire, The Siege, The Last Samurai, Jack Reacher: Never Go Back, et plus encore.)

Trentenaire (sinon) n’est pas techniquement un redémarrage, mais une continuation dans le sens de spectacles comme Girl Meets World ou Fuller House. Il mettra en vedette des étoiles originales Ken Olin (Michael Steadman), Mel Harris (Hope Murdoch), Timothy Busfield (Elliot Weston), et Patty Wettig (Nancy Weston) en tant que versions plus anciennes de leurs personnages familiers. Aujourd’hui, Variety rapporte que Chris Wood a été ajouté à la distribution en tant que Leo Steadman, «fils de Hope et Michael et frère de Janey. Décrit comme beau et charmant, Leo est si déterminé à devenir un «gros problème» comme son père qu’il saute des étapes en cours de route. Son talent et ses grandes idées sont gâchés par son manque de concentration et de suivi. »

Je ne suis pas familier avec le travail de Wood en tant qu’acteur, mais il a participé à plusieurs émissions avec de grands suivis comme The Carrie Diaries, Girls, Containment, The Flash et Supergirl, et il est récemment apparu dans Jay Smith et Silent Bob Reboot de Kevin Smith.

