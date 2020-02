La suite de TRON avec Jared Leto irait de l’avant

Alors que les rumeurs d’un TRON le redémarrage mettant en vedette Jared Leto de Suicide Squad circule depuis 2017, nous pourrons enfin avoir de nouvelles informations fraîches sur le mystérieux projet de science-fiction.

C’est vrai, selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui nous ont dit que Hopper serait de retour pour Stranger Things saison 4 et sur le retour de Han dans Fast & Furious 9, qui ont tous deux été officiellement confirmés – nous sommes entendre que le suivi à venir sera plus une retombée qu’un redémarrage à part entière. De plus, le titre de travail que le studio utilise actuellement en interne est TRON: Ares. Que ce soit le titre officiel à l’avenir, nous ne sommes pas tout à fait sûrs.

De plus, nos sources nous disent que le lauréat d’un Oscar Jared Leto est désormais officiellement attaché au projet et qu’il jouera le personnage principal, Ares, sur lequel le film se concentrera clairement. Nous entendons également que TRON: Ares est présenté comme une «suite autonome» de TRON: Legacy, par opposition au traitement de remake / redémarrage rumeur que le studio explorait provisoirement.

En plus de cela, nous avons également entendu que l’écrivain It Runs In The Family Jesse Wigatow rédige le premier brouillon du scénario, alors qu’il a été dit que le studio était à la recherche d’un rôle principal féminin pour co-star aux côtés de Leto. Il n’y a pas encore de mot sur qui ils peuvent avoir l’œil, malheureusement, mais c’est sûrement suffisant pour nous mettre en appétit pour l’instant, non?

Dans tous les cas, les roues sont clairement en mouvement pour le nouveau TRON: Ares film. Mais dites-nous, êtes-vous intéressé à le vérifier? Ou pensez-vous que la franchise emblématique devrait être laissée seule et emprisonnée dans un vieux meuble d’arcade poussiéreux pour le reste de l’éternité? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous et assurez-vous de rester à l’écoute pour d’autres mises à jour.