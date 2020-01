La suite directe de «Le silence des innocents» viendrait comme une série

S’il y avait un film qui nous a frappé grâce à la grande intrigue et surtout aux excellentes performances qu’il a eues, C’est le silence des innocents de 1991, réalisé par Jonathan Demme et avec Anthony Hopkins, Jodie Foster et Scott Glenn, que depuis sa première est devenu un classique de l’horreur instantanée et le personnage d’Hannibal Lecter est devenu l’un des plus imités d’Halloween.

Bien qu’il y ait une deuxième partie de cette bande, Hannibal réalisé par le grand Ridley Scott et mettant en vedette Hopkins lui-même et Julianne Mooret en tant que version plus adulte de Clarice Starling, la vérité est que de nombreux fans du premier film s’attendaient à voir une suite immédiate et Il semble que 28 ans après sa première, nous avons une vision claire de ce qui est arrivé au chercheur du FBI après les événements de Le silence des innocents.

Selon Deadline, CBS travaille sur une série inspirée de ce personnage créée par l’écrivain Thomas Harris. Le nom de ce programme de série simplement Clarice et serait localisé en 1993, juste un an après les événements qui ont conduit à l’évasion de Hannibal, où nous nous immergerons dans l’histoire personnelle inédite de l’agent alors qu’il retourne sur le terrain pour chasser les tueurs en série et les prédateurs sexuels, tout cela dans le monde politique de Washington.

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, Le personnage de Clarice a été joué par deux actrices différentes, Jodie Foster pour la version adulte et Julianne Moore pour personnifier la fille romantique, alors ils sont toujours en pourparlers pour voir qui des deux retournera à l’histoire du Silence des Innocents ou de l’appartement cherchera une actrice qui ressemble à Foster.

Clarice est écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet. Ce duo sert également de co-créateurs et de co-présentateurs pour la prochaine série dramatique CBS All Access, The Man Who Fell to Earth, basée sur le film de David Bowie de 1976, donc nous pouvons nous attendre à une série visuellement incroyable et complète de référence à l’histoire originale.