La suite God of War pour PS5 pourrait être en développement

Maintenant, il est certain que le développeur Santa Monica, qui étudie derrière God of War (2018) et The Order 1886 (2015), est quelque chose en main. Alors qu’une des pom-pom girls du studio a partagé une photo d’elle dans laquelle elle porte un costume de capture de mouvement, confirmant que le studio travaille sur un nouveau jeu. On ne sait pas encore ce que cela pourrait être, mais il est supposé que cela pourrait être une suite à Dieu de la guerre

La pom-pom girl numérique Kim Newman du studio Santa Monica a partagé une photo sur son compte Twitter dans laquelle il est vêtu d’un costume de capture de mouvement, qui est utilisé pour donner plus de réalisme aux personnages d’un jeu vidéo. Oui, le costume entièrement noir avec de petits points sur tout le corps qui traduisent les mouvements des gens et les emmènent à l’ordinateur. Et il a commenté sur sa photo: “Ça fait du bien d’être de retour dans le costume.”

Cela confirme que le studio Santa Monica travaille sur un nouveau jeu peut-être pour PlayStation 5. Comme il n’y a eu aucune annonce officielle et qu’ils ne devraient rien prendre cette année, il est supposé qu’ils travaillent sur quelque chose pour la prochaine génération de consoles qui arriveront à la fin de cette 2020.

Certains ont émis l’hypothèse que le titre actuellement développé par les créateurs de God of War serait une deuxième partie de The Order 1886, un jeu de tir à la troisième personne de 2015 qui nous a emmenés en Angleterre victorienne. Cependant, d’autres pensent que c’est une suite de God of War. Après tout, ce dernier a reçu une plus grande acceptation des critiques et du public, et comme vous vous en souviendrez, il a remporté le prix du jeu de l’année en 2018.

