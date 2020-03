La «Symphonie de la nuit» devient mobile sur les appareils iOS et Android

Bien qu’il soit difficile de ne pas laisser passer un classique comme celui-ci, il est encore une fois difficile de savoir ce que Konami pourrait vraiment nous donner. Néanmoins, Konami a publié Castlevania: Symphonie de la nuit pour iOS via l’App Store et Android via Google Play pour 2,99 $.

Le classique qui a tout commencé prend en charge les contrôleurs de jeu via Bluetooth, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité continue et des réalisations.

Symphony of the Night est également disponible pour la PlayStation 4 via le Castlevania Requiem Fixé avec Rondo de sang.