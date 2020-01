La technologie dans le football pour prévenir les blessures

Personne ne doute que le football est le sport qui, surtout depuis son passage à la télévision, a davantage aidé la technologie à offrir un meilleur spectacle. De la relecture instantanée aux capteurs qui déterminent si une balle franchit la ligne d’arrivée, sans parler des drones spectaculaires qui nous ont éblouis il y a deux ans, les jeux de la NFL s’appuient souvent sur une technologie de pointe. Mais La technologie ne sert pas seulement à rendre les jeux beaux à la télévision ou à rendre le jeu plus dynamique, elle aide également à prévenir les blessures des joueurs.

Au cours des cinq dernières années, la NFL a été accusée d’innombrables occasions pour les risques que, à long terme, les joueurs de football professionnels entraînent dans le sport brutal, notamment l’encéphalopathie traumatique chronique et même la maladie de Parkinson. Essayer de minimiser le risque pour les joueurs, en plus d’une série de changements de règles, la NFL a investi 60 millions de dollars il y a deux ans dans la recherche sur le football, une organisation dédiée à l’utilisation de la technologie pour minimiser les problèmes de santé de ses joueurs.

Football Research est un projet dirigé par des chercheurs universitaires, qui effectuent des tests scientifiques (qui incluent des examens médico-légaux) avec une technologie similaire à celle utilisée dans les tests de sécurité automobile, pour développer des outils complexes de collaboration ouverte. En fait, la règle controversée du casque, qui a été mise en œuvre en 2018, a été élaborée en partie par les résultats de Football Research. La règle établit une punition pour le joueur qui baisse intentionnellement la tête pour chercher à enfoncer le casque d’un adversaire. Bien que de nombreux entraîneurs de la vieille garde se soient opposés à la règle, des analyses d’ingénierie (appuyées par un algorithme et de nombreuses données) ont montré que ce type de coups représentait les deux tiers de toutes les commotions cérébrales liées au football au cours des 20 derniers années L’enquête a révélé que le plaqueur et le porteur du ballon présentaient un risque plus élevé de blessures, non seulement cérébrales, mais également cervicales et vertébrales, lors d’une collision de casque à casque.

«Nous savons que notre travail dans ce domaine est sceptique. C’est pourquoi, nos processus et les résultats de nos travaux seront partagés avec la communauté médicale et le grand public. La NFL laissera la science mener cette voie », a déclaré Roger Goodell, commissaire en chef de la NFL.

Mais tout n’est pas des algorithmes et la science médicale se concentre sur les chocs, la NFL a également été plus rigoureuse dans les normes de test de casque et autres protections des joueurs. En fait, une grande partie du développement technologique de la NFL s’est concentrée sur l’amélioration des casques. Depuis le début de la décennie, beaucoup d’argent a été investi pour créer un casque polyvalent de meilleure performance, compte tenu notamment du fait que le type de blessure est différent selon la position dans le jeu.

Par exemple, les demi de coin et les récipients ouverts ont subi le plus de commotions cérébrales. Mais les quarts-arrière ont subi 40% des commotions cérébrales causées par un coup porté à l’arrière de leurs casques au sol. Ainsi, en collaboration avec Bicore, un centre de biomécanique appliquée, la NFL a utilisé la technologie que nous voyons normalement dans les tests automobiles pour améliorer les casques. Les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux et les nouvelles normes qui ont émergé de cette union ont réduit le risque de blessures et de décès.

«La biomécanique sous-jacente dans les accidents de voiture et de casque est la même. Ce sont les mouvements de rotation qui provoquent réellement des déformations du cerveau qui ont tendance à provoquer ces lésions axonales, dont la commotion cérébrale pourrait être à l’extrémité inférieure du spectre et certaines des blessures les plus catastrophiques qui se produiraient dans un accident de voiture seraient l’autre extrême », a déclaré Jeff Crandall, chef du comité d’ingénierie de la NFL.

Pour leurs tests, les experts de Bicore ont dû reproduire artificiellement des casques de casque, et pour cela ils ont utilisé des mannequins (poupées de test), et des robots spéciaux qui leur permettent de mesurer les impacts.

Parmi les changements les plus frappants dans les casques modernes, le modèle Vicis Zero 1, un casque fabriqué en couches, qui absorbe mieux l’impact que les casques traditionnels. Le Vicis Zero 1 a remporté le Head Health Challenge II et a reçu 750 000 prix. Cette compétition était une collaboration entre la NFL, GE et Under Armour pour stimuler l’innovation technologique pour la santé dans le sport des plaqués. Bien qu’il ne soit pas encore d’usage courant, de nombreux joueurs l’utilisent déjà depuis trois ans, et chaque année de plus en plus de joueurs l’occupent.

Mais tous les efforts pour lier la technologie et la santé dans le football ne sont pas nés de la NFL, la société de technologie médicale Quanterix a développé des biomarqueurs de minuscules protéines dans le sang avec une sensibilité sans précédent. Certains niveaux de biomarqueurs augmentent après un traumatisme crânien, et ils disent que leur technologie pourrait être utilisée dans la NFL pour diagnostiquer une commotion cérébrale en quelques secondes. D’autres tests avec cette technologie pourraient identifier à un stade précoce l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dégénérative du cerveau liée aux coups répétitifs à la tête, une maladie qui affecte traditionnellement les joueurs de football. La NFL a soutenu Quanterix et ils ont signé un accord pour l’utilisation de leur technologie dans la ligue.

Chris Yakacki, professeur à l’Université du Colorado, a également participé au Head Health Challenge. Yakacki est un expert des élastomères cristallins liquides, des polymères amorphes qui peuvent se dilater et se contracter, se comportant comme des tissus naturels, absorbant les impacts et dissipant l’énergie. Le chercheur pensait que ces polymères pouvaient être utilisés pour revêtir les casques des joueurs. De même, Sander Reynolds et la société Corsair, ont également participé au concours présentant FEAM (matériau d’absorption d’énergie fibreuse) un matériau pour couvrir les casques qui promet «une réduction de 10 à 15% de la force sur les impacts directs “

Ainsi, même si ce n’est pas directement, la NFL a soutenu des innovateurs qui souhaitent aider à protéger les joueurs, et tout cela grâce à la technologie.

.