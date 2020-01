La télévision et le passé Interviú d’Andreina et Geniris dans «L’île des tentations»

Andreina Veliz et son feu latin jouent dans «L’île des tentations». La jeune femme à chaque fois est plus près de la tentation Ismaël, Partenaire d’Andrea, ce qui a poussé de nombreux fans du programme à la regarder. Une autre star tentante est Geniris Mena, qui est devenu un excellent couple de soutienà Christofer et il a réussi à laisser le jeune homme oublier dans quelques instants ce que son partenaire, Fani, fait à Villa Montaña.

Andreina, dans «L’île des tentations» et «MasterChef»

Eh bien, il s’avère que, bien que maintenant, ils ont atteint une grande popularité, ils avaient déjà eu des raids télévisés précédents, en plus d’avoir joué dans une couverture sur Interviú.À son arrivée en Espagne, Andreina a essayé d’entrer dans “ Femmes et hommes et vice versa ”, un programme dans lequel elle a fait plusieurs casting, bien qu’elle ait finalement reculé en ayant couple Cependant, ce n’était pas sa seule tentative de télévision, car atteint la phase finale de sélection des candidats de la quatrième édition de “MasterChef“.

Son petit passage dans le programme n’a laissé personne indifférent, encore moins Jordi Cruz, qui connaissait déjà Andreina avant … Mais pas en personne. “Le fait est que je vous ai vu quelque part”, a averti le chef, à qui il a avoué que c’était la couverture d’Interviú. Mais j’aurais aussi pu la rencontrer dans un programme du Télévision vénézuélienne, où il a également fait ses premiers pas.

Generis, une carrière dans la musique

Geniris, dans «L’île des tentations» et «La voix»

Alors que, Generis a réussi à entrer dans 2019 dans ‘The Voice’, étant le dernier participant sélectionné par Antonio Orozco grâce à “The way you make feel”. Après avoir traversé le programme, sa carrière musicale a continué de croître et, actuellement, Il travaille dans la célèbre comédie musicale “Le Roi Lion”, où il a rencontré Nía, candidate à «OT 2020» et Mirela Cabero. Les trois jouent Nala, la jeune lionne protagoniste de la comédie musicale. Pour aggraver les choses, Geniris est également le directeur artistique de Oh My Club, la discothèque de Kiko Matamoros. De plus, comme son partenaire de programme, il a fait la couverture d’Interviú.

