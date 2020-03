La télévision et les options en ligne donnent aux fans leur solution de Formule 1 – HITC

La saison 2020 de F1 a été arrêtée avant même qu’elle ne commence, alors les fans se tournent vers les courses classiques pour leur correctif de F1.

Il est sûr de dire que le calendrier sportif 2020 a été complètement bouleversé ces dernières semaines grâce à l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Les événements et les rencontres sont soit reportés, soit annulés et pour des sports comme la Formule 1 et le football, les saisons respectives ont été décimées.

En conséquence, cela a conduit de nombreux fans à revenir sur les années précédentes et sur les saisons classiques de la Formule 1.

Mais comment les fans de F1 peuvent-ils regarder les courses des saisons passées?

Comment regarder les anciennes courses de F1 sur Sky

Pour les abonnés à Sky Sports F1, la chaîne a rediffusé les courses de la saison 2019 ces derniers jours et montre également régulièrement des courses classiques des saisons précédentes.

À partir de la semaine commençant le 30 mars, chaque jour, un week-end de course complet de la saison 2019 est affiché, y compris les essais, les qualifications et la course elle-même.

Du milieu de la matinée à la fin de soirée, c’est une action F1 non-stop sur Sky Sports F1.

Comment regarder l’ancien YouTube F1

Bien qu’il n’y ait pas de nouvelle F1, la chaîne YouTube officielle de Formule 1 diffuse gratuitement des Grands Prix classiques le week-end.

Jusqu’à présent, nous avons diffusé en direct le GP du Brésil 2016 et le GP de Bahreïn 2014.

Cependant, les rediffusions complètes de la course ne restent pas longtemps sur YouTube une fois qu’elles ont été diffusées en direct, vous devrez donc être rapide pour ne rien manquer.

On ne sait pas combien de courses supplémentaires la chaîne YouTube F1 affichera, mais la prochaine course classique est le GP d’Australie 1986 qui arrivera à 20 heures le 1er avril.

Directement depuis la Formule 1

Bien sûr, les fans peuvent également obtenir une action F1 classique directement à partir de la Formule 1 elle-même.

Qu’il s’agisse de revues de la saison passée ou de retransmissions complètes de la course de F1 TV, de nombreuses options sont disponibles.

Les DVD de revue de saison ont été produits pendant des décennies en Formule 1 et il y en a beaucoup disponibles sur Amazon, bien que les critiques de 2018 et 2019 soient un peu moins bonnes que les années précédentes.

F1 TV est une autre option que les fans peuvent utiliser pour regarder les courses classiques dans leur intégralité. Le service de streaming nécessite un abonnement pour regarder, mais il donne aux fans l’accès à toute une gamme de F1 classique des années 1980 jusqu’en 2019.

Dans d’autres nouvelles, le dîner du vendredi soir: Quelle race de chien est Milson? Les fans de Channel 4 discutent du nouveau cabot de Jim!