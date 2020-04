La tentative de kidnappeur de 6ix9ine pour une libération anticipée abattue

Le juge a déterminé qu’Anthony “Harv” Ellison serait une menace pour la société s’il était libéré.



Tekashi 6ix9ine pourrait être confiné à domicile, mais les autres accusés dans l’affaire fédérale avec laquelle il était impliqué ne voient pas le même type de chance. Selon Complex, l’homme condamné pour enlèvement de 6ix9ine, Anthony “Harv” Ellison, s’est vu refuser une libération anticipée à la suite de la pandémie. L’avocat d’Ellison a supplié le juge de le faire sortir, d’autant plus que son “état asthmatique” le rendait plus vulnérable au COVID-19.

“Au cours d’un récent confinement de huit jours au MCC, les détenus d’une unité ont déclaré avoir été forcés de partager une toilette, une douche et un lavabo parmi vingt-six personnes et n’ont pas été autorisés à laver leurs vêtements”, a déclaré l’avocat d’Ellison, Deveraux Cannick. a écrit. “Dans d’autres unités, les toilettes débordaient dans des cellules pour deux personnes, répandant des eaux usées brutes.”

Cannick a soutenu qu’Ellison a fait preuve d’un comportement “modèle” et a pris les mesures nécessaires pour accéder à l’enseignement supérieur. Le juge Paul Engelmayer, cependant, ne l’a pas considéré de la même manière, citant “la conduite vicieuse d’Ellison pour laquelle Ellison a été condamné, ses antécédents criminels importants, son haut rang dans Nine Trey et sa violence continue pendant son incarcération”. Apparemment, Ellison avait attaqué un autre détenu en janvier 2019.

“L’histoire d’Ellison montre très clairement que, s’il était en liberté même soumis à des conditions de libération, il représenterait une grave menace de préjudice pour la communauté”, a écrit Engelmayer.

Ellison est maintenant le quatrième accusé reconnu coupable dans l’affaire fédérale à qui une libération anticipée a été refusée pour des raisons de COVID-19.

