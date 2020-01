La tenue de Vulture dans la bande-annonce de Morbius le relie à Spider-Man: Retrouvailles

La première bande-annonce officielle du film de vampire de super-héros de Sony Morbius a fait ses débuts ce matin, et alors que les fans rongent la viande de l’aperçu de près de trois minutes depuis, un clip en particulier a capté l’attention méticuleuse d’Internet. Dans les derniers moments du teaser, le Dr Morbius rencontre brièvement un homme incarné par nul autre que Michael Keaton, qui lui cite le slogan de Bugs Bunny en lui demandant: “Quoi de neuf, Doc?”

Comme la plupart des téléspectateurs se souviennent, Keaton a joué Adrian Toomes, également connu sous le nom de Vulture, dans le film Spider-Man: Homecoming de 2017, qui a incontestablement lieu dans l’univers cinématographique Marvel en raison de l’apparition de Tony Stark. Toomes a mis fin à ce film vaincu et, comme l’a révélé une scène post-générique, emprisonné avec au moins un de ses anciens associés criminels, MacDonald «Mac» Gargan.

Quelques heures après la première de la bande-annonce de ce matin, MCU_Direct a tweeté un regard côte à côte sur cette scène post-crédits et une image fixe du camée Morbius de Keaton. La comparaison démontre qu’il porte en fait exactement la même coupe courte et la même chemise blanche boutonnée sur un T-shirt gris dans les deux clips, laissant ainsi de côté tout doute que Keaton joue à nouveau Adrian Toomes à Morbius.

Les tenues assorties de Keaton peuvent également fournir un aperçu du placement de Morbius par rapport à d’autres événements dans l’univers des personnages Marvel de Sony. Si Toomes est toujours un prisonnier lorsqu’il rencontre le Dr Morbius (les lumières clignotantes de la police impliquent qu’il peut être transféré), alors cette séquence a probablement lieu peu de temps après Spider-Man: Homecoming, tandis que Morbius passe devant une peinture graffiti de Spider-Man griffonné avec le mot MURDERER indique que les scènes ultérieures sont censées se dérouler après les événements de Spider-Man: loin de chez soi, de la même manière que les premières scènes du docteur Strange ont eu lieu un an ou plus avant la majeure partie de ce film.

La voix off qui la précède immédiatement – dans laquelle Toomes demande à Morbius s’il «s’est fatigué de faire tout le bonhomme» – est alors probablement une conversation entièrement distincte, et qui, selon beaucoup, peut se produire beaucoup plus tard dans le film, peut-être dans une scène post-crédits, pour mettre en place la formation de la version Sony du Sinister Six que la productrice Amy Pascal a mentionnée il n’y a pas longtemps. Cependant, les graines plantées maintenant peuvent porter leurs fruits au-delà de 2020, il est devenu évident que Sony tisse son propre univers intégré de personnages de Spider-Man, et parfois entrelacé avec l’univers cinématographique Marvel.

Morbius arrive dans les salles le 31 juillet 2020, suivi de Venom 2 le 2 octobre et du troisième projet conjoint de Spider-Man de Marvel Studios le 16 juillet 2021.