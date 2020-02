Le dernier épisode de The CW’s Nancy Drew a eu lieu dans des points chauds comme une station-service, une bibliothèque et le parking de The Claw. Mais même sans que le gang visite des terrains plus excitants comme les fêtes de la haute société et les hôpitaux psychiatriques, le spectacle parvient toujours à garder les choses très intéressantes.

L’un des mystères du meurtre central de l’émission semble avoir été résolu, laissant Nancy et sa compagnie faire des heures supplémentaires pour trouver l’autre meurtrier – ou meurtriers. Sur la base de la promo, ils semblent se rapprocher. Voici un aperçu de l’aperçu de l’épisode et des théories sur la façon dont l’histoire pourrait se dérouler dans l’épisode 15 de la saison 1 de Nancy Drew, «La terreur de Horseshoe Bay».

Mort

Les ossements manquants de Lucy

Lucy Sable doit être le fantôme qui travaille le plus dur dans l’au-delà. Heureusement pour les fans d’horreur, ses apparitions tout au long de la saison ont été pour le moins cauchemardesques. Dans la nouvelle promo (vue ci-dessous), nous voyons Nancy hantée par des visions, gracieuseté de Dead Lucy elle-même.

Lucy apparaît à Nancy sur le capot de sa voiture avant de montrer au détective adolescent une vision d’un parking couvert d’os. Plus troublante encore est la bouche pleine de dents que Nancy crache. Lucy n’est pas exactement subtile. Sur la base des indices, Nancy en déduit que l’esprit veut que ses os soient retrouvés. Il n’y a pas de meilleure raison pour un road trip.

le

promo taquine les téléspectateurs avec un endroit enneigé où lesdits os pourraient être

enterré. La situation semble prometteuse pour Nancy et ses collègues résolveurs de mystère,

mais dommage pour les amateurs de fruits de mer affamés de Horseshoe Bay. Avec l’équipe loin,

qui s’occupe de The Claw?

le

corps manquant du détective

Meurtres non résolus, arrestations bâclées, et maintenant, un corps disparu. Le service de police de Horseshoe Bay a de nouveau commis une faute. Dans le dernier épisode, le tueur de Tiffany Hudson a été révélé, et ce n’était autre que Josh Sable – le frère en deuil de Lucy.

Josh avait tenté d’assassiner Ryan Hudson en l’empoisonnant avec White Baneberry, mais la pauvre Tiffany a ingéré la salade qui était destinée à son mari. Nancy a craqué l’affaire mais était presque trop intelligente pour son propre bien. Un Josh désespéré a essayé de la faire taire définitivement et pendant la lutte, un coup de malchance a entraîné sa mort accidentelle par électrocution.

L’inspecteur de police Karen a répondu à la scène horrible, et son équipe a laissé tomber le ballon. À la fin de l’épisode, le corps de Josh avait disparu. De plus, la question de savoir comment Josh a acquis le poison rare en premier lieu reste sans réponse. Pourrait-il avoir un complice encore en fuite? Sur la base du teaser, l’épisode 15 ramènera probablement ce mystère là où Nancy et son équipe se sont arrêtés.

Nancy’s

lien manquant

Le père de Nancy, Carson, est toujours aux prises avec le meurtre de Lucy – un crime qu’il dit n’avoir pas commis. Avec sa date imminente, Nancy a désespérément voulu l’exonérer. Jusqu’à présent, elle a résolu de nombreux autres mystères, mais jusqu’à présent, elle n’a pas réussi à relier les points entre Lucy et son vrai tueur. Cela pourrait bientôt changer.

Dans la promo, Nancy dit: “J’ai de nouvelles preuves qui pointent vers un suspect différent.” Les fans ne peuvent qu’espérer que la fille de Carson a trouvé des indices indiquant la vérité. Si elle résout le cas, cela pourrait signifier la liberté pour son père et un paisible au-delà pour Lucy.

