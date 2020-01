La théorie de Cara Dune la relie à la royauté de Prequel

Le Mandalorian est déjà un spectacle qui est au sommet des radars de tous les fans de Star Wars. Non seulement c’est une vision nouvelle et fraîche de l’univers Star Wars, mais elle a également introduit de nombreux nouveaux personnages dont les fans vont tomber amoureux. Il y a bien sûr Mando, alias Din Djarin, avec son attitude stoïque et son grand cœur. Ensuite, il y a Kuiil à qui nous avons dû dire au revoir à la fin de la saison. De plus, comment peut-on oublier Baby Yoda, la star de l’évasion? Et toujours au cœur de l’action, Cara Dune. Elle est mystérieuse et il reste encore beaucoup à apprendre sur elle. Un de ces secrets pourrait-il être sa véritable lignée? Une nouvelle théorie la relie à la royauté préquelle.

Gina Carano (Cara Dune) à la première de «The Mandalorian» | Rodin Eckenroth / FilmMagic

La théorie selon laquelle Cara Dune est liée à Padmé est très convaincante

L’utilisateur de Reddit u / Our_Warm_Opal a publié une théorie en décembre selon laquelle le client pourrait être maître Sifo-Dyas, le chevalier Jedi perdu depuis longtemps qui a chargé les Kaminoans de faire l’armée des clones. Mais à la toute fin, ils ont mis un autre choc d’une théorie: que Cara Dune est secrètement Ryoo Naberrie, la nièce de Padmé Amidala.

Ils n’entrent pas dans les détails avec cette théorie, mais elle parle en quelque sorte d’elle-même. Ils renvoient à une photographie de l’actrice Gina Carano, qui joue Cara, lors de la première de The Mandalorian. Elle a rendu hommage à Padmé en balançant l’une de ses coiffures de Revenge of the Sith. À l’époque, tout le monde pensait que ce n’était que cela, mais maintenant il pourrait y en avoir plus.

L’image la met également côte à côte avec la dernière fois que le public a vu Ryoo Naberrie, aux funérailles de Padmé. Il indique également à juste titre qu’ils auraient le même âge au moment où le Mandalorian a lieu. Ryoo était la fille de la sœur de Padmé, Sola Naberrie. Padmé est née Naberrie mais a pris le nom de famille monarchique Amidala lorsqu’elle est devenue reine de Naboo à l’âge de 14 ans. Mais ce n’est pas tout ce qui rentre dans cette théorie.

Gina Carano a donné des indices sur un secret majeur qui pourrait le confirmer

À part apparaître dans une scène supprimée dans Attack of the Clones, les funérailles de Revenge of the Sith et le roman canon Queen’s Shadow, on ne sait pas grand-chose sur Ryoo. Certainement pas assez pour dire que Cara Dune est elle toute adulte, à part les âges et les caractéristiques générales correspondants.

Mais ce qui le vend vraiment, c’est ce que Carano a déclaré au Hollywood Reporter en décembre. L’intervieweur souligne que nous ne savons toujours pas grand-chose sur Cara, mais Carano connaît toute son histoire et cela implique un secret. “[Jon Favreau and Dave Filoni] retiens-moi de petits morceaux et ils viennent et disent: «Oh, oui, aussi ça», a-t-elle dit à propos du tournage. “Avant de faire la scène d’introduction, Jon m’a dit un secret sur mon personnage, et cela a ajouté tellement de profondeur à ce que sa vie a été.”

Elle a poursuivi en disant que Cara Dune est un “petit diamant d’un personnage” et que “le ciel est la limite pour raconter son histoire”. Si le secret était qu’elle était Ryoo Naberrie, cela détiendrait beaucoup de profondeur pour son personnage. . Non seulement elle était apparentée à l’une des reines et sénatrices les plus respectées que Naboo ait jamais vues, mais son histoire est également liée aux Skywalkers. De plus, elle aurait beaucoup de raisons de se battre dans l’Alliance rebelle, une cause que sa tante Padmé a contribué à créer, en quelque sorte, au moins à ses débuts.

Que savons-nous déjà de Cara Dune?

Cara Dune fuit quelque chose et assez paranoïaque à propos des personnes qui la trouvent, c’est pourquoi elle était si à la pointe de Mando lors de leur première rencontre. Mais il est révélé dans la finale de la saison 1 qu’elle est d’Alderaan. Moff Gideon a déclaré qu’elle était un soldat de choc rebelle pendant la guerre civile galactique, ce qui s’est produit pendant la trilogie originale de Star Wars.

Carano a déclaré au Hollywood Reporter: «Le tatouage des yeux a une signification beaucoup plus profonde une fois que nous y sommes entrés. Évidemment, c’est un tatouage rebelle, mais il y a beaucoup plus dans cette histoire. Donc, je suis excité pour ça. “Carano est très fier de jouer un personnage aussi fort physiquement et émotionnellement, et j’espère que la saison 2 jettera plus de lumière sur qui est vraiment Cara Dune, Naberrie ou non.