La théorie de Frozen 2 dit qu’Elsa est en fait un des premiers mutants de X-Men

Congelé 2 et son prédécesseur a emprunté généreusement aux genres fantasy et science-fiction, à la manipulation des quatre éléments naturels comme on le voit dans Avatar: The Last Airbender et à la découverte d’un cinquième élément unificateur comme on le voit dans The Fifth Element. Elsa n’a jamais été appelée Avatar, bien sûr (et Disney a déjà une franchise sous ce nom), mais une nouvelle théorie suggère que le monarque arendellien pourrait en fait être lié aux mutants des X-Men de Marvel.

Se déroulant au milieu de l’année 1839, les films Frozen se déroulent bien avant même la naissance de James Howlett, AKA Wolverine, à une époque où les membres de la sous-espèce génétiquement supérieure Homo superior étaient largement considérés comme un rejeton démoniaque appelé witchbreed. Les pouvoirs naturels d’Elsa de manipulation de la glace semblent certainement magiques, mais la théorie soutient qu’ils sont en fait les mêmes capacités que Bobby Drake, AKA Iceman.

Que cela suggère qu’elle est un ancêtre direct de Drake ou simplement un autre mutant dont le gène X s’exprime de manière similaire, Elsa n’est que le personnage le plus évident avec des pouvoirs. Sa sœur, l’éventuelle reine Anna, fait également preuve de super-force en chantant “The First Time in Forever”, au cours de laquelle elle lance accidentellement un buste en pierre grandeur nature comme si ce n’était rien de plus qu’un presse-papiers.

La théorie suggère également, cependant, qu’Anna s’est fait enlever ses pouvoirs par les Rock Trolls, qui sont les premiers représentants de l’île sensible de Krakoa. Enfin, le moissonneur Kristoff, apparemment ordinaire, quoique légèrement excentrique, qui chante et parle pour son compagnon de rennes Sven, est plutôt présenté comme un zoolingualiste avec la capacité de communiquer avec les animaux, un peu comme Doreen Allene Green, AKA Squirrel Girl.

Bien sûr, même s’ils n’occupent pas le même univers fictif (et au-delà de l’enceinte de Fanfiction.net et de la chaîne YouTube de HISHE, ils ne le font pas), la franchise Frozen se comporte certainement comme les films Marvel: le premier film a rapporté 1,28 milliard de dollars, tandis que son successeur a rapporté plus de 1,44 milliard de dollars sur le même budget. Reste à savoir si Disney produira réellement un troisième film gelé (et s’il leur faudra encore sept ans), mais le fait que les deux premiers ont rapporté plus de 2,7 milliards de dollars à un coût combiné de seulement 300 millions de dollars semble faire de la décision une conclusion financière anticipée.

Et qui sait: peut-être l’inévitable Frozen 3, en plus de donner à Elsa la petite amie que tant de fans espéraient qu’elle obtiendrait dans le deuxième film, présenterait également l’enseigne Eisenhardt de l’armée royale prussienne, ancêtre de Magneto, et lierait explicitement le Frozenverse à la continuité des bandes dessinées de Marvel. Ou peut-être que nous apprendrons simplement que le général Mattias est l’arrière-grand-père de Lucius Best, alias Frozone des Indestructibles et sa suite. Ou peut être pas.

Congelé 2 est disponible sur Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et DVD à partir du 25 février.