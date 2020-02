La théorie de John Wick dit que la franchise concerne les 5 étapes du deuil

Vous savez, d’habitude je vais dans un John Wick film voulant juste me couper le cerveau et profiter de 2 heures de fusillade, de combats au corps à corps, de coups de tête, de construction du monde et d’un excellent travail de cascade. Je ne pensais pas vraiment qu’il y ait un sens plus profond à une telle franchise qui continue de s’améliorer.

Mais à l’ère d’Internet, n’importe qui peut se connecter et analyser (pour le meilleur ou pour le pire) tout ce qu’il veut. Même la franchise John Wick. Là encore, maintenant que j’y pense, j’ai vu une fois une affiche à l’école où les étudiants pouvaient suivre un cours intitulé “Les films de Keanu Reeves”. Histoire vraie. Donc, ce n’est pas si exagéré d’apprendre que quelqu’un sur Internet a plongé dans la série Wick et a trouvé une réflexion beaucoup plus profonde derrière elle.

Partagée sur Reddit par l’utilisateur u / Coces, la théorie des tendances suggère que la franchise John Wick concerne vraiment les cinq étapes du deuil: déni, colère, négociation, dépression et acceptation. Pour ceux qui comptent, cela signifie qu’en utilisant cette théorie, nous aurons deux suites supplémentaires.

«Je ne sais pas si c’est quelque chose qui a été discuté ailleurs, mais je regardais à nouveau la série et j’ai remarqué à quelle fréquence les personnages font référence au chagrin, à la perte et à la mort et en regardant tous les films dos à dos, les intrigues entourent chacune des étapes du chagrin. . “

L’utilisateur décompose ensuite chaque entrée de la franchise et je dois dire qu’ils font un argument assez convaincant.

“Déni – JW: John vit seul avec les affaires de sa femme laissées dans la maison et dans la salle de bain, intactes comme si elle reviendrait les utiliser – essayant de vivre normalement et de se comporter comme si de rien n’était mauvais, mais nous le voyons dans l’angoisse au volant imprudemment dans sa voiture. “

La prochaine étape pour John Wick: le chapitre 2 est la colère, qui s’intègre parfaitement parce que le nombre de corps est beaucoup plus élevé et se termine avec Wick faisant une énorme erreur.

«Colère – Chapitre 2: sa folie meurtrière du premier film incite Santiago à le retirer de sa retraite, à utiliser et à trahir John. Sa colère l’emporte sur lui et il tue sur des terrains continentaux. »

Pour John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, la négociation devient un thème majeur de l’histoire, comme l’explique l’utilisateur:

«Négociation – Parabellum: implorer ses contacts pour obtenir de l’aide; le médecin pour les médicaments, le directeur pour un billet, forçant le marqueur de Sofia, les conseils de Berrada. Marcher dans le désert pour trouver la table haute et leur demander une autre chance de vivre. »

Pour les deux dernières étapes, l’utilisateur lance essentiellement les deux derniers films de John Wick en utilisant la dépression et l’acceptation comme facteurs de motivation.

“Dépression – Le quatrième film existerait probablement autour du stade dépressif du chagrin où John est forcé de rester dans la vie mais n’ayant jamais cette” chance de mériter le souvenir de l’amour “, il a le choix de tuer Winston ou de se venger de Bowery. Il deviendrait une coquille vide, plus lente et bâclée (comme cela a été souvent mentionné dans Parabellum).

Acceptation – Quels que soient les choix, la dernière étape du deuil pourrait être que John parvienne enfin à se réconcilier avec qui il est / était et continue à assassiner, à mourir ou à prendre son chien et sa voiture pour rentrer chez lui pour de bon. “

Si quelqu’un allait écrire sa thèse sur John Wick, ce serait ça. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir à quel point cela sonne vrai. Après tout, selon Reeves, il fera autant de films que le personnage le voudra.