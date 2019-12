La théorie de la veuve noire pourrait expliquer la raison du nouveau costume de Nat

Depuis l'introduction de Natasha Romanoff dans le MCU, les fans réclamaient un film solo pour l'ex-assassin. Et enfin, la récente première bande-annonce de Veuve noire nous a donné un avant-goût passionnant de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la prochaine sortie sur grand écran du rouquin badass.

Situé au lendemain de Captain America: guerre civile quand les Avengers étaient dans le désarroi, l'histoire voit Nat retrouver des personnages de son passé, avec Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, une autre veuve noire qui a pensé au même entraînement et conditionnement que Nat; David Harbour en tant que gardien rouge, un homologue soviétique vieillissant de Captain America; et Rachel Weisz en tant que Melina, chercheur scientifique et une autre Black Widow qui sera probablement révélée être l'original. Ensemble, ils affronteront le vilain Taskmaster, un assassin d'élite capable d'imiter intuitivement le style de combat et l'utilisation des armes de toute personne rencontrée.

Mais ce qui a également attiré beaucoup d'attention dans la remorque, c'est ce que Nat y portait. Si vous vous en souvenez, elle portait deux costumes différents. L'une était une version blanche de son costume habituel tandis que l'autre était un body sombre (voir ci-dessous), ce qui était assez différent de ce que nous la voyons habituellement. Et maintenant, les gens se demandent d'où elle vient exactement?



Vous voyez, le film se déroule à un moment où Nat n'a pas beaucoup de ressources pour l'aider à combattre le mal et avec S.H.I.E.L.D. défunt et les Avengers pas ensemble quand le film se déroule, cela pose la question de qui lui a donné ce nouveau costume génial? Cela reste à voir, mais ScreenRant a avancé une théorie intéressante qui découle de l'affiche ci-dessus, dont ils soulignent que Natasha arborait une coiffure différente que nous n'avions jamais vue auparavant, ce qui les porte à croire que cela vient d'un flash-back scène.

Reliant les points plus loin, ils croient que cet uniforme provient peut-être d'un flash-back de la période où Nat travaillait pour la salle rouge. Dans ce cas, ce n'est pas exactement un nouveau costume mais plutôt son première costume. Et cela est également soutenu par le fait que, comme le souligne Screen Rant, nous voyons également Melina de Rachel Weisz portant la même tenue dans la bande-annonce, et nous savons qu'elle est aussi une veuve noire.

Le point de vente va un peu plus loin avec leur théorie et vous pouvez lire le tout via le lien ci-dessous, mais c'est certainement une interprétation intéressante des nouveaux ratés de Nat (ou devrait-il être vieux?). Quelle que soit la vérité, nous saurons quand Veuve noire sortira en salles le 1er mai 2020.