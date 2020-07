La théorie de Star Wars dit que Qui-Gon savait qu’Anakin se transformerait en Vador

Bien que Qui-Gon n’ait pas eu beaucoup de temps Guerres des étoiles Prequel Trilogy, il a toujours été considéré par les fans comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de cette galaxie de très loin.

Moments dans la menace fantôme, George Lucas nous a présenté le maître Jedi Qui-Gon Jinn, en mission depuis le Sénat galactique pour observer le blocus de Naboo par la Fédération du commerce. Après avoir sauvé la reine et ses pilotes, le voyage de Qui-Gon le conduit à Tatooine, où il rencontre un jeune Anakin Skywalker. Sentant sa grande puissance dans la Force, le Maître Jedi effectue un test sanguin et confirme que le garçon est encore plus fort que Maître Yoda. C’est à partir de là qu’il suppose qu’Anakin pourrait être l’Elu, une personne prophétisée pour équilibrer la Force. Hélas, le voyage de Qui-Gon touche à sa fin après que Dark Maul l’ait vaincu dans un duel au sabre laser sur Naboo. Mais l’esprit du Maître Jedi continue de guider Yoda et Obi-Wan, sans parler d’Anakin lui-même.

Selon une nouvelle théorie, Qui-Gon savait qu’Anakin se tournerait vers le côté obscur, mais l’aida néanmoins à entrer dans l’Ordre Jedi. Peut-être qu’il savait que la seule façon d’atteindre un véritable équilibre et de vaincre les Sith était de laisser les événements suivre leur cours naturel. Après tout, Qui-Gon n’a jamais été du genre à respecter les règles et à obéir aux exigences du Conseil Jedi. De plus, il y a de fortes chances que le maître d’Obi-Wan soit lui-même un agent d’équilibre.

Bien que cela semble absurde à première vue, cela a beaucoup de sens lorsque vous considérez les longueurs qu’il a traversées, en particulier quand ils étaient sur Tatooine, pour acheter la liberté d’Anakin et vous assurer qu’il devienne un Jedi Padawan.

Bien sûr, quand on y pense, tout a finalement fonctionné. Palpatine et Vader ont détruit l’Ordre Jedi, mais Anakin a finalement accompli la prophétie et a rétabli l’équilibre en tuant son maître sinistre dans le dernier film de la Guerres des étoiles Trilogie originale.