La théorie de Star Wars explique comment Ki-Adi Mundi a provoqué la chute de l’ordre Jedi

Une grande partie d’être dans le Guerres des étoiles La communauté tourne autour de la discussion de différentes théories de fans, même si elles semblent totalement absurdes au début. Par exemple, qui aurait pensé que le Maître Jedi Ki-Adi Mundi est à blâmer pour la chute de l’Ordre Jedi et, par conséquent, de la République Galactique?

À tout le moins, la trilogie Prequel a en fait fait un bon travail pour élargir la compréhension des téléspectateurs d’une galaxie très, très loin en décrivant les jours glorieux de la République. En plus de cela, nous n’avions jamais entendu parler de l’Ordre Jedi, soi-disant les gardiens de la paix et de la justice, jusqu’à ce que les films les montrent en pleine force. Un élément clé de l’ère pré-Empire, tel que décrit par George Lucas, était l’ignorance des Jedi qui a finalement conduit à leur perte.

Maintenant, selon une nouvelle théorie des fans publiée sur Reddit, le maître Jedi Ki-Adi Mundi est directement responsable de la plupart des erreurs commises par le Conseil pendant la guerre des clones, et même avant.

Comme le souligne l’utilisateur, Mundi a été la première personne à refuser le retour des Sith après la rencontre de Qui-Gon avec Dark Maul sur Tatooine. De plus, lorsque Satine a contacté les Jedi pour leur demander leur aide, il a refusé son aide, ce qui a finalement conduit Maul à prendre le contrôle de la planète et à compliquer davantage la guerre. Maître Mundi a également été le premier à accuser Ahsoka lors de son procès, et nous savons tous que le départ de Padawan a principalement alimenté la méfiance d’Anakin envers le Conseil.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Et enfin, le moment le plus emblématique de Mundi, qui est devenu un mème de longue date, a été quand il a soulevé au hasard le sujet des Wookies, obligeant Maître Yoda à quitter Coruscant pour Kashyyyk. Imaginez à quel point les choses auraient changé si Yoda était là quand Anakin a découvert la vérité sur Palpatine.

Certes, cette théorie peut sembler idiote au début, mais quand vous regardez vraiment les détails, elle vérifie; Par inadvertance, Ki-Adi Mundi a fait plus pour faire avancer les plans de Dark Sidious qu’il ne pouvait espérer comprendre.