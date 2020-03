La théorie de Star Wars folle dit que Mace Windu devrait prendre le contrôle de la République

Quand cela vient à Guerres des étoiles, il y a toujours des théories de fans «folles» qui flottent sur Internet, mais cette nouvelle qui suggère que Mace Windu pourrait devenir un méchant plus grand que Palpatine d’ici la fin de la guerre des clones donne une toute nouvelle définition au mot.

Mace a toujours fait partie intégrante de l’ère Prequel, quel que soit le médium, en tant que maître du Conseil Jedi et général de la Grande Armée de la République dans la guerre contre la Confédération des systèmes indépendants. Bien sûr, si vous plongez plus profondément dans l’Univers élargi, vous vous rendrez compte que Windu n’est pas exactement le Jedi juste typique qui respecte toutes les traditions et les règles du Conseil. Windu est crédité d’avoir créé une variante du combat au sabre laser de la forme VII, qui était la forme de duel la plus agressive et la plus controversée adoptée par les Jedi, censée conduire la personne qui l’a exercé du côté obscur.

Windu a cependant réussi à canaliser son obscurité et a pratiqué l’art en cas de résurgence inattendue des Sith. En fait, c’est ainsi qu’il a réussi à vaincre Palpatine dans Revenge of the Sith, un acte auquel même le grand maître Yoda a échoué. Mais selon une nouvelle théorie sur Reddit, Mace avait prévu de prendre le contrôle de la République tout comme Dark Sidious.

Oui, je sais que cela semble fou, mais comme l’écrivait u / ImpulsiveBeetle dans son article sur Reddit, le général était en position idéale pour lutter pour le pouvoir après avoir éliminé le chancelier Palpatine. Imaginez s’il avait réussi à tuer le seigneur Sith, et les Jedi ont décidé de prendre le contrôle de la République. Qui serait le candidat idéal pour les diriger? Certes, Yoda était peut-être le Grand Maître de l’Ordre Jedi, mais Windu avait plus d’influence au sein du Conseil et a même tiré les ficelles à de nombreuses reprises.

Bien sûr, il convient également de noter que Windu n’a jamais montré de comportement de la Guerres des étoiles canon qui nous donnerait une raison de remettre en question son caractère ou son allégeance à la lumière, mais je suppose que nous ne saurons jamais où le personnage aurait pu se retrouver si Anakin ne l’avait pas trahi.