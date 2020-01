La théorie du Joker montre que tout se passe dans la tête d’Arthur

Maintenant que la livraison des Oscars arrive et que Joker est disponible sur Blu-ray, les fans n’arrêtent pas de conspirer autour de la bande et, à cette occasion, un utilisateur de Reddit s’assure que tout ce que nous voyons à l’écran (ou presque tout) est un rêve d’Arthur et qu’en réalité, il passe des choses hallucinantes ou rêveuses.

L’utilisateur Reddit soutient sa théorie sur l’horloge sur le mur de la salle d’asile et l’horloge sur le mur dans le bureau du thérapeute social, et ils marquent tous les deux 11:11. Et pour attirer l’attention sur un autre fait, un autre utilisateur souligne dans les commentaires que chaque horloge qui apparaît sur la bande marque l’heure exacte.

Ce fait pourrait aider à élucider si tout ce qui se passe sur la bande se déroule uniquement dans la tête d’Arthur, car le temps ne passe pas dans les horloges. Mais, d’un autre côté, cela pourrait aussi ne rien signifier du tout et c’est simplement un œuf de Pâques que nous ne comprenons pas très bien ou une blague parmi toute l’équipe de production.

Pensez-vous que ce fait 11:11 a une signification spécifique au sein de Joker?

