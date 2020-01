La théorie mandalorienne dit que celle de Palpatine est la chasse au bébé Yoda

Le célèbre et célèbre Web Yoda Baby Yoda a trouvé un juste gardien dans Din Djarin, le protagoniste de la série Disney Plus Le Mandalorien.

Le spectacle a insufflé une nouvelle vie à une période de la saga Star Wars dont le canon était jusqu’à présent peu connu. Entre les intrigues de Return of the Jedi (1983) et The Force Awakens (2015), Djarin trouve du travail comme chasseur de primes. Dans l’une de ses missions, son objectif est «l’Enfant», un bébé qui semble être de la même espèce que le célèbre maître Yoda. On ne sait pratiquement rien de l’Enfant, à part le fait qu’il affiche des capacités de Force.

Finalement, poussé par une conscience coupable ou peut-être un instinct, Mando sauve l’enfant des personnes qui souhaitent l’acquérir. Il les trouve en train de faire des tests sur le jeune et il semble qu’ils essayaient d’extraire quelque chose de Baby Yoda. Leur véritable objectif de désirer l’Enfant est cependant aussi mystérieux que le cadre des cerveaux derrière l’enlèvement.

Nous savons que le Client (Werner Herzog), ainsi que Moff Gideon (Giancarlo Esposito), ont des carrières ou des liens avec l’Empire déchu, et nous savons également que les Sith, et par conséquent l’Empire, fondé par Dark Sidious, ont eu une tristement célèbre histoire de terroriser des enfants, de les kidnapper, de polluer leurs esprits du côté obscur et de les entraîner de manière Sith. Ces horreurs, telles que relayées dans les jeux vidéo et une partie de la littérature de la saga, comprenaient des expériences sur les jeunes. En tant que tel, il est possible que Baby Yoda soit également expérimenté.

Les fans de Star Wars ont lancé des théories comme des fous sur ce qui se passe vraiment ici et certains ont considéré que l’Enfant avait été généré par des cloneurs kaminoens selon les instructions du Seigneur des Ténèbres Palpatine. Indépendamment de savoir si cela sera confirmé, une spéculation distincte suggère maintenant que Palpatine est l’orchestrateur en chef de l’enlèvement.

ScreenRant sont ceux qui ont proposé cette théorie et le point de vente l’exprime ainsi:

L’origine de l’Enfant est actuellement un mystère. Une théorie courante est que Baby Yoda a été créé par Palpatine lui-même, cloné par les Kaminoens à partir de son propre ADN, et sauvé des griffes de Palpatine par des forces inconnues. Que ce soit le cas ou non, il est certain que l’Empire a acquis Baby Yoda à un moment ou à un autre, tout simplement parce qu’ils ont pu associer un porte-clés aux signaux bios du nourrisson. D’une manière ou d’une autre, cependant, l’Enfant a glissé entre les mains de l’Empire et s’est retrouvé secrètement enfermé sur un monde lointain, protégé par une mystérieuse milice.

Cela ressemble au jeu de Palps, bien sûr, mais si c’est le cas, pourquoi Sidious voudrait-il l’enfant? Eh bien, une théorisation plus poussée suggère que son appétit malveillant pour le pouvoir pourrait conduire le Seigneur Sith à tenter un «transfert d’essence». En cas de succès, cela mettrait, en fait, Palpatine dans le corps de Baby Yoda, qui a un nombre de midichloriens significativement élevé. En tant que tel, Palpatine serait potentiellement encore plus puissant.

Comme l’explique ScreenRant:

La raison la plus probable est que l’empereur pourrait considérer cela comme un corps parfait à habiter, étant donné le pouvoir clair de l’enfant dans la Force. George Lucas a toujours imaginé que certaines races auraient un plus grand degré de sensibilité à la Force que d’autres. “On dit que certaines créatures naissent avec une conscience de la Force plus élevée que les humains”, expliqua Lucas dans une analyse dans l’univers en 1977. “Leurs cerveaux sont différents; ils ont plus de midichloriens dans leurs cellules. »Les Sith sont connus pour posséder un pouvoir appelé« transfert d’essence », qui permet à leur esprit de se déplacer d’un corps à un autre. L’empereur serait sans aucun doute fasciné par l’idée d’habiter un corps aussi fort dans la Force que Maître Yoda ou l’une de ses espèces.

Une théorie intéressante, sans doute, mais jusqu’à présent, ce ne sont que des spéculations. En attendant, nous ne pouvons pas attendre la deuxième saison de Le Mandalorien à laisser tomber et une fois que nous en saurons plus sur ce qui va arriver dans la prochaine série de l’émission, nous serons sûrs de vous le faire savoir.