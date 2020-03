La théorie mandalorienne révèle la connexion entre Baby Yoda et Anakin Skywalker

Nous savons tous qu’il est l’être le plus adorable de l’univers, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur Baby Yoda AKA The Asset AKA The Child after Le Mandalorien saison 1. Jusqu’à présent, les trois grands faits que nous pouvons confirmer sont qu’il est l’une des espèces de Yoda, il a 50 ans et il est très puissant avec la Force. Mais maintenant, les fans ont déduit un autre fait majeur sur la petite créature qui pourrait renverser notre compréhension de l’histoire du SW.

Comme l’a souligné u / archbroarch sur le subreddit r / starwarsspeculation, l’âge de Baby Yoda signifie qu’il est né la même année – 41 ans avant la bataille de Yavin (A New Hope) – en tant qu’Anakin Skywalker. Voici le message d’origine:

«Baby Yoda a 50 ans à l’époque de The Mandalorian, qui se déroule à 9 ABY. Signifiant Baby Yoda est né en l’an 41 BBY, la même année que Anakin Skywalker. Peut-être que Baby Yoda est lié à Anakin d’une manière ou d’une autre? Peut-être aussi via Plageuis?

Comme nous le savons tous, Anakin est né de la Force elle-même, considérée comme l’Elu qui apporterait l’équilibre à la Force. C’était finalement vrai, lors de ses derniers moments, mais surtout il a apporté beaucoup de sang en tant que Dark Vador. Et si, alors, Baby Yoda était également créé par la Force pour agir en contrepartie du mal qu’Anakin deviendrait? Il y a une théorie sur les espèces de Yoda selon lesquelles elles sont toutes nées de la Force, après tout, c’est pourquoi les deux seules autres que nous avons rencontrées sont des Maîtres Jedi.

En parlant de qui, l’autre grande théorie sur les origines de The Child est qu’il est le fils de Yoda et Yaddle, qui a peut-être secrètement brisé le code Jedi et est tombé amoureux dans les coulisses. Il est important de noter que Yaddle est uniquement dans The Phantom Menace, le personnage ayant pris sa retraite du Conseil Jedi avant l’attaque des clones. Mais que se passe-t-il si, effrayé par l’obscurité qui se lève à Anakin, Yoda a effectivement envoyé Yaddle se cacher avec leur enfant, dans l’espoir de le protéger du même sort?

Théories assez sauvages? Bien sûr, mais cela doit signifier quelque chose que Baby Yoda partage une année de naissance avec Vader lui-même, non? Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est simplement être patient et espérer Le Mandalorien révélera tout le temps.