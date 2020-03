La «Top Gamers Academy» est temporairement annulée en raison de la crise des coronavirus

* En développement

La crise des coronavirus continue de paralyser toute l’Espagne et le secteur audiovisuel n’est pas non plus épargné par les conséquences de la pandémie. De nombreux programmes et séries ont suspendu leurs enregistrements et d’autres, plus attachés à nos jours, ont choisi d’utiliser des mesures de sécurité extrêmes avec des connexions en direct via Skype. Mais, après l’annulation temporaire de ‘Operación Triunfo 2020’, un autre spectacle de talents de la société de production Gestmusic est contraint de retarder sa sortie.

