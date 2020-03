La torréfaction d’Internet Vanessa Hudgens pour sa vidéo sur le coronavirus

Comme si nous avions besoin d’une autre raison pour nous énerver et nous mettre en colère contre quelque chose compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, Vanessa Hudgens est allé de l’avant et nous en a donné un.

Plus tôt dans la journée, l’actrice / chanteuse a fait une diatribe bizarre à propos du Coronavirus. S’exprimant dans une vidéo en direct sur Instagram, l’ancienne star de High School Musical a fait les remarques suivantes sur ce qui se passe en ce moment:

«Hum, oui, jusqu’en juillet, cela ressemble à un tas de taureaux», a-t-elle déclaré à propos du calendrier de mise en quarantaine potentiel des États-Unis sur les réseaux sociaux. «Je suis désolé, mais comme, c’est un virus, je le comprends, comme, je le respecte, mais en même temps je suis comme, même si tout le monde le comprend, comme ouais, des gens vont mourir, ce qui est terrible mais comme, inévitable? “

De toute évidence, c’est assez insensible et bien qu’elle ait fait des excuses plus tard, il semble que le mal a été fait. Presque immédiatement après avoir partagé sa vidéo, des tonnes de gens sont allés sur Twitter pour faire exploser Hudgens, l’appelant pour ses commentaires insipides et franchement déconcertants sur le Coronavirus. Et ci-dessous, vous pouvez trouver juste un échantillon de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux.

C’est bon. Votre couverture Twitter en dit long… égocentrique et égoïste jusqu’au cœur.

– Mary en Floride (@KnottyMary) 18 mars 2020

#CancelCulture devient difficile. Et vous le méritez. #suivant

– MARTINI LOVER (@LoverMartini) 18 mars 2020

Bloqué, bébé.

– Anne Margaret Daniel (@venetianblonde) 18 mars 2020

Je n’ai pas protégé mes tweets car je voulais juste dire que @VanessaHudgens ne sait rien de la gravité du coronavirus. Juste une autre qui fait courir sa bouche sur le fait que ce n’est pas si grave quand C’EST. Tenez-vous à la fille musicale du lycée. Restez dans votre voie.

– Katie Lowe (@Kibbyyyyy) 18 mars 2020

WTF Vanessa Hudgens. Peu importe si tout le monde est mort? C’est tellement faux !! Personne ne devrait mourir de ce virus et malheureusement certains le feront (et auront). Sa réaction est froide.

– PrismaticDragons76 (@ PrismaDragons76) 18 mars 2020

Donc comme si vous étiez un idiot. Comme totalement et comme complètement. Comme si vous deviez vraiment aller en veille prolongée jusqu’à ce que comme Coachella ou que quelque chose d’autre arrive. K comme au revoir @VanessaHudgens https://t.co/AzyNGHFfHW

– Pont (@bridge_emmm) 18 mars 2020

pic.twitter.com/k7inxBE6no

– Daniela ☁️ (@Daniecastii) 18 mars 2020

ne peut pas croire que la première mort d’une célébrité convoitée ait été la carrière de vanessa hudgens

– janinereilly (@janinereillya) 18 mars 2020

Que diriez-vous d’un don à l’une de ces nombreuses organisations pour les milliers de militaires qui n’ont plus d’emploi? https://t.co/wWXZMZi0Ds

– Marissa (@ riss128) 18 mars 2020

@VanessaHudgens Supprimez votre compte.

– Skydad (@mrtanner) 18 mars 2020

J’espère vraiment qu’elle est haute ou ivre parce qu’il n’y a pas d’autre explication possible à cela😳

– royTroy Thielen✨🇺🇸 (@ thielen21) 18 mars 2020

Salut Vanessa, tu es une adulte. Réfléchis avant de parler. Tout le monde est également verrouillé. La plupart d’entre nous ne font pas de commentaires idiots comme vous. #ChinaVirus #numbskullthesequel

– Chris (@ ChrisMc081976) 18 mars 2020

Vanessa Hudgens et ses excuses peuvent aller en enfer.

– KIMIKO (@JasmineChriston) 18 mars 2020

Et encore une fois, ce n’est qu’un échantillon. En effet, il semble que partout où vous regardez sur Twitter en ce moment, les gens détestent Vanessa Hudgens, et c’est compréhensible. Reste à savoir si elle pourra sauver sa carrière et retrouver sa place dans les bonnes grâces des fans, mais comme c’est souvent le cas avec ce genre de chose, nous sommes sûrs que tout va exploser une fois que la prochaine célébrité fait une diatribe controversée.

Pour l’instant, cependant, Vanessa Hudgens est certainement dans l’eau chaude et nous imaginons qu’elle restera loin des médias sociaux pendant un certain temps jusqu’à ce que les choses se refroidissent.