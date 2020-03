La torréfaction Evangeline Lilly d’Internet pour ses excuses sur le coronavirus

Des centaines de personnes meurent chaque jour dans le monde et des pays entiers sont désormais en détention. Oui, le Coronavirus est devenu l’un des plus grands événements de l’histoire moderne et tout le monde commence à réaliser à quel point la situation est dangereuse et désastreuse. Ou du moins, presque tout le monde.

Les célébrités étant des célébrités, nous avons vu un certain nombre de visages célèbres faire des commentaires assez stupides au cours de la dernière semaine ou deux concernant le virus et la dernière à le faire est Ant-Man and The Wasp, The Hobbit et Lost star Evangeline Lilly, qui il y a quelques jours, elle a fait beaucoup de bruit quand elle a profité des médias sociaux pour dire à ses abonnés que la vie pour elle était #businessasusual, l’actrice refusant de s’isoler. Elle a également plus ou moins dit que le Coronavirus pourrait être un gros canular et a vraiment minimisé sa gravité.

De toute évidence, cela ne convenait pas trop à Internet et il y a quelques heures, Lilly a sauté sur Instagram pour présenter des excuses. Mais il semble qu’il soit trop peu trop tard, car il ne semble pas que quelqu’un veuille l’accepter, de nombreuses personnes se rendant sur Twitter pour partager leurs réflexions sur les actions de Lilly. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, beaucoup de gens n’achètent tout simplement pas ce qu’elle dit.

@EvangelineLilly u r pas désolé! ce que vous avez donné est des excuses de célébrités de cul boiteux parce que vous avez peur @MarvelStudios @DisneyStudios vous tirera dessus. personnellement, j’espère qu’ils le feront !!! https://t.co/2agwOHzhcz

– CJ360Nation (@ npcj3600) 26 mars 2020

#evangelinelilly vos excuses sont aussi offensantes que votre arrogance initiale.

1. vous devez valoriser la vie et la santé de vos enfants et en particulier de votre père malade avant tout, y compris votre liberté

– JaGo (@JaGo_Profiling) 26 mars 2020

BAISE #evangelinelilly! elle a juste donné des excuses de célébrités au cul boiteux! https://t.co/2agwOHzhcz

– CJ360Nation (@ npcj3600) 26 mars 2020

Va te faire foutre @EvangelineLilly, vous êtes annulé. Je n’ai jamais utilisé cette expression auparavant, mais nous y voilà. https://t.co/3WiufFQYXw

– Megan 👄 (@ MegsyM23) 26 mars 2020

Trop tard, je n’aurais jamais dû le dire.

– Vickey (@Vickeyshm) 26 mars 2020

🙄 pic.twitter.com/ioO9HKYMH2

– ginaharrison (@ ginaanig31) 26 mars 2020

Difficile de prendre des excuses aussi sincères si elles ne sont proposées qu’après un contrecoup ……

– TAP (@ RandomDoodler13) 26 mars 2020

Bro gtfo, si vous déclarez que vous étiez si confiant de sortir et de vous en occuper, elle commence seulement à s’excuser parce qu’elle ne veut pas perdre son emploi chez Marvel

– Tim (@shogunexo) 26 mars 2020

Disney lui a dit de ..

– Dalubai 🌟 冬 (@ Dalubai8) 26 mars 2020

Elle a besoin de prendre ses excuses et de PERDRE 👉👉

– LeBrAnthony James (@LebrAnthony) 26 mars 2020

@EvangelineLilly: obtenez “Lost” pour de vrai cette fois 🙄🙄🙄🙄

– Sadhana Ginde 🙏 (@SadhanaGinde) 26 mars 2020

Ce qui est fait ne peut pas être annulé.

– Strange Baby Iron Yoda of Middleearth (@mati_iron) 26 mars 2020

Oui. De toute évidence, les excuses de l’actrice n’ont pas eu l’effet qu’elle espérait peut-être. Mais quand même, c’est mieux que de garder le silence et de ne rien dire et à temps, nous sommes sûrs que les gens vont revenir et se rafraîchir. Du moins, nous l’espérons.

Pour l’instant, cependant, la star d’Ant-Man perd des centaines de fans. En fait, la seule personne qui soit probablement satisfaite de Evangeline LillyLes commentaires de Vanessa Hudgens, qui est vraisemblablement très heureux que l’Internet déteste maintenant quelqu’un d’autre.