La tournée de Billie Eilish annulée en raison de la préoccupation grandissante des coronavirus

Alors que davantage de festivals et de concerts repoussent les concerts, Billie Eilish annonce que les dates de la tournée nord-américaine “WHERE DO WE GO” ont été repoussées.



Les dates de la tournée de Billie Eilish ont été officiellement reportées. À la suite de l’épidémie de coronavirus, la chanteuse primée aux Grammy Awards fait partie des nombreux artistes qui ont été contraints de repousser leurs dates de tournée. Onze dates ont été affectées, y compris le spectacle de demain soir qui devait avoir lieu au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie. D’autres dates affectées incluent son spectacle au Madison Square Garden à New York ainsi que son rendez-vous à Brooklyn au Barclays Center.

Kevin Winter / .

“Je suis tellement triste de le faire, mais nous devons reporter ces dates pour assurer la sécurité de tout le monde”, a-t-elle écrit. “Nous vous ferons savoir quand ils peuvent être reprogrammés. Veuillez vous maintenir en bonne santé. Je vous aime.”

On ne sait pas quand ces dates seront reportées, mais cela semble faire partie du plan de Live Nation d’annuler tous les événements après que l’OMS a qualifié le coronavirus de pandémie. Post Malone fait également partie des artistes concernés par la décision. Billboard rapporte que Live Nation réévaluera la situation en avril car ils prévoient que ces dates de tournée reprendront dans quelques mois.

Jetez un œil aux dates concernées ci-dessous.

13/03 – Wells Fargo Center – Philadelphie, PA

15/03 – Madison Square Garden – New York, NY

16/03 – Prudential Center – Newark, NJ

18/03 – Capital One Center – Washington, DC

19/03 – TD Garden – Boston, MA

20/03 – Barclays Center – Brooklyn, NY

23/03 – Little Caesars Arena – Détroit, MI

24/03 – United Center – Chicago, IL

25/03 – Bankers Life Fieldhouse – Indianapolis, IN

27/03 – Bridgestone Arena – Nashville, TN

28/03 – Enterprise Center – St. Louis, MO

