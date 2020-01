La toute nouvelle bande-annonce de “Black Widow” nous donne un premier aperçu du méchant du film – .

Il s’avère que la première bande-annonce de Morbius n’était pas la seule action juteuse de super-héros lundi. En rejoignant Sony, Marvel a publié une bande-annonce spéciale pour Black Widow, nous donnant notre premier bon aperçu du méchant à venir auquel Natasha et son ancienne famille d’espions devront faire face. Morbius ne va pas rejoindre les Avengers de sitôt; le méchant servira Sony comme le premier film de Spider-vers à présenter des connexions aux films MCU Spider-Man (et peut-être même à Venom) pour configurer le Spider-verset dont Sony a envie. Pendant ce temps, Black Widow sera un excellent ajout au puzzle MCU, un film préquelle qui nous montrera ce que Nat faisait entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War.

Comme nous l’avons déjà expliqué, les 14 titres MCU Phase 4 peuvent être divisés en deux catégories en ce qui concerne la chronologie principale. Certains d’entre eux seront des préquels, en particulier ceux qui introduisent de nouveaux héros dans l’univers, l’action se déroulant jusqu’en 2023, lorsque la bataille de la fin du jeu a eu lieu. D’autres vont inévitablement reprendre le fil de Fin du jeu et loin de chez eux, et nous emmèneront vers la prochaine grande aventure de type Fin de partie.

Black Widow sera un prequel pour une autre raison importante. Natasha Romanoff est morte. Elle a sacrifié sa vie dans Endgame pour que Clint puisse obtenir la pierre d’âme et que les Avengers puissent sauver la situation. Par conséquent, cela nous montrera plus de Nat, mais dans un cadre complètement nouveau où les Avengers ne sont pas là – ou du moins ne sont pas en termes parlants.

Bien que Nat et Scarlett Johansson obtiennent tous les deux le film Black Widow mérite, le film n’est peut-être pas l’histoire d’origine que vous espériez. Selon les images que nous avons vues dans les bandes-annonces, y compris le nouveau clip que Marvel vient de publier, la plupart de l’action se déroule près de nos jours, et nous savons déjà que cela signifie entre 2016 et 2018. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles , car cela signifie que nous pourrions obtenir plus de Black Widow dans un futur film. Après tout, il serait étonnant de voir comment elle a grandi, comment elle est devenue une assassine qualifiée et comment elle a rencontré Hawkeye et rejoint le SHIELD. Sérieusement… WTF est arrivé à Budapest?!

La nouvelle bande-annonce, un «look spécial» que Marvel a laissé tomber lors du match de championnat national de football universitaire, recycle quelques images du premier clip. Nous voyons la famille de Nat, y compris Yelena Belova (Florence Pugh) – la future Black Widow? – Melina Vostokoff (Rachel Weisz), et une vieille gardienne rouge (David Harbour), qui pourraient être un peu mieux que Fat Thor.

Ce qui est vraiment excitant, cependant, c’est que nous pouvons enfin voir Taskmaster (image ci-dessus), le méchant de Black Widow. Ce personnage anti-héros peut imiter les mouvements de ses adversaires, ce qui devient clair à la fin du clip, où il reflète Nat. Qui est ce gars? Nous le saurons tous le 1er mai lors de la première de Black Widow. D’ici là, consultez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

