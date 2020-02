La toute nouvelle saison de “Ghost Hunters” promet une preuve paranormale définitive sur A&E en avril [Trailer]

“Chasseurs de fantômes” revient avec des preuves incontestables de la vie après la mort, A&E promesses dans un communiqué de presse envoyé aujourd’hui qui comprend également la bande-annonce officielle de la nouvelle saison.

Dans la saison 2 de la nouvelle série, l’équipe se dirige vers un territoire inexploré pour être la première à enquêter sur les rapports de phénomènes paranormaux dans certains des endroits les plus reculés du pays.

Leur voyage les emmène dans des coins isolés et éloignés des États-Unis où ils sont confrontés à des conditions extrêmes et à un terrain désolé. L’équipe recherche des mondes oubliés où les ténèbres et la mort affligent les habitants qui ont été contraints de vivre avec l’inconnu. Malgré les avertissements mystérieux et troublants des habitants, les Chasseurs font face à leurs peurs et restent en mission: aider les gens à affronter des rencontres paranormales terrifiantes qui les ont secoués. Ce faisant, ils saisissent leurs preuves les plus convaincantes et convaincantes depuis plus d’une décennie.

De nouveaux épisodes de «Ghost Hunters» seront diffusés les mercredis à 21 h HE / HE après la première de deux heures et deux épisodes sur 8 avril à partir de 20 h HE / HE.

“Ghost Hunters” est produit par le Pilgrim Media Group de Lionsgate avec Craig Piligian et Mike Nichols comme producteurs exécutifs. Grant Wilson sert également de producteur exécutif. Elaine Frontain Bryant, Amy Savitsky et Peter Tarshis sont producteurs exécutifs pour A&E Network. A + E Networks détient les droits de distribution mondiaux de «Ghost Hunters».

La nouvelle équipe travaillant aux côtés de Grant comprend des enquêteurs paranormaux Daryl Marston, Kristen Luman, Brandon Alvis, Mustafa Gatollari, Brian Murray et Richel Stratton.