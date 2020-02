La trajectoire de Pilar Punzano, l’actrice disparue après ‘Tell Me’

Il 15 février 1980 Pilar Punzano arrive dans le monde, l’une des actrices que nous avons vues dans les séries télévisées classiques et dans de nombreux films. Revenant à ses débuts dans le monde de l’interprétation, ses premiers pas dans le petit écran sont liés à des personnages épisodiques, étant “ Hands to work ” la série qui lui a permis de sortir à la fin des années nonante. À partir de ce moment a obtenu plusieurs rôles de soutien pertinents, beaucoup d’entre eux liés à des fictions policières ou à des thrillers. Ses débuts dans le septième art sont venus en 1998 de la main du cinéaste galicien Carlos Amil dans le film “Blanca Madison”.

Plus tard, il participera à des titres tels que “Paris Tombouctou” de José Luis García Berlanga, “Cascabel” de Daniel Cebrián, “Camino al Eden” de Daniel Díaz Torres, “Une journée sans fin” de Giulio Manfredonia ou “Amour, curiosité, prozak et doutes” “par Miguel Santesmases. Cependant, la télévision a été le moyen sur lequel nous avons pu le voir le plus, d’autant plus qu’il fait partie des fictions depuis plusieurs saisons. De FormulaTV on veut se souvenir de la trajectoire de Pilar Punzano à la télévision, de ses débuts avec des personnages épisodiques à sa consolidation avec des rôles principaux et sa disparition subséquente après son passage à travers ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’.

1 Miriam dans ‘Partners’

Antonio Hortelano et Pilar Punzano dans une scène de «Compañeros»

Il premier rôle pertinent par Pilar Punzano sur le petit écran était en «Partenaires», série mythique mettant en vedette des adolescents dans laquelle a joué Miriam, la cousine de Sara (Lara de Miguel). La jeune femme a fait sa première apparition dans le premier chapitre de la quatrième saison, lorsque rencontré Valle, Quimi, Luismi, César et Arancha sur la plage de Valence, endroit où la bande originale de fiction réussie est allée passer sa dernière semaine de vacances d’été avant de retourner à l’école.

Est rapidement devenu l’un des intérêts amoureux de Quimi, interposant dans sa relation avec Valle, qu’il ne passait pas l’un de ses meilleurs moments à l’époque. Sa présence n’était pas du goût du groupe, qu’il a vu en elle une fille capricieuse, égoïste et arrogante qui a éloigné Quimi de ses amis. Après un temps de relation, Miriam décide de quitter Quimi pour voir qu’il ne pouvait pas faire en sorte que son garçon lui accorde plus d’attention que ses amis, laissant comme ça pour toujours.

2 Divers personnages épisodiques

Pilar Punzano et Jesús Vázquez dans «Hands to work»

Le premier personnage que Punzano a joué à la télévision était un petit rôle épisodique dans la série ‘Hands on work’ en l’année 1998. Plus précisément, nous avons pu le voir dans le sixième chapitre de la première saison, intitulé “Paradise”, donnant vie à une serveuse de bar. Bien que sa présence se soit limitée à se promener dans l’établissement, il a eu l’occasion de partager la scène avec le personnage incarné par Jesús Vázquez, avec lequel il a interagi sans échanger de mots.

De même, il a également travaillé dans «Central Hospital», où il a joué Julia. Pour être plus précis, sa participation a eu lieu dans le troisième chapitre de la deuxième saison, intitulé “Juste un souhait”. Ici, il a donné vie à une jeune femme enceinte victime d’un vol dans un établissement, un événement au cours duquel son petit ami a reçu une balle dans la tête et tous deux se sont retrouvés à l’hôpital. Plus tard, Time a également participé au deuxième épisode de la deuxième saison de «Frères et détectives» et dans le huitième chapitre de la deuxième saison de «Paradise».

3 Angela dans «Le commissaire»

Pilar Punzano comme Ángela dans «Le commissaire»

La fiction qui lui a valu le plus de gloire était «Le conservateur». Avec l’acteur Tito Valverde en tête en tant que commissaire Castilla, la fiction nous a montré les inspecteurs quotidiens et la police résolvant des cas et piégeant des criminels et des meurtriers. Cependant, les relations et les problèmes personnels avaient également leur place. PUnzano était chargé d’interpréter l’inspecteur adjoint Ángela Alonso, personnage qui est resté dans la série de la sixième à la huitième saison. Le personnage de Punzano a rejoint le poste de police pour Faites équipe avec Lucas Aguilar, rôle joué par l’acteur Fernando Andina.

Quant à sa personnalité, Angela était une personne très indépendante avec un caractère affable et ouvert, ce qui lui a permis d’avoir une très bonne relation avec ses coéquipiers, notamment avec Lucas, avec qui il était proche de maintenir une relation sérieuse. En outre, Il s’est laissé emporter par son intuition, exactement la même chose qui a causé sa mort. Pour être plus précis, péri dans l’épisode treize de la huitième saison, intitulée “Angela”, lorsqu’elle a été poignardée lors d’une surveillance. En outre, ce personnage lui a permis d’apparaître dans une autre fiction mythique Telecinco, la comédie «Seven Lives». Il y a donné vie au sous-inspecteur Alonso, apparaissant avec son partenaire Charlie (Juanjo Artero) dans une intrigue qui coïncidait avec Aida, un rôle joué par Carmen Machi.

4 Laia dans «Vents d’eau»

Pilar Punzano dans «Vents d’eau»

En 2006, Telecinco a présenté «Winds of water», une fiction créée par Juan José Campanella et mettant en vedette Hector Alterio, Ernesto Alterio et Ernesto Alterio, et dans laquelle Pilar Punzano a eu l’occasion de jouer un rôle secondaire. La série raconte les aventures et les drames de diverses personnes forcées d’émigrer au début du 20e siècle. Cependant, ces histoires ne se sont pas caillées chez les spectateurs, car la série diminuait progressivement l’audience jusqu’à ce qu’il soit relégué à tard dans la nuit.

Ainsi, dans «Vents d’eau» Punzano a pleinement pénétré la peau de Laia, une jeune femme de Barcelone qui déménage à Buenos Aires pour essayer d’avoir une vie meilleure, mais je travaille sur un bordel dans la capitale argentine. Au cours de son voyage, il rencontre Andrés (Ernesto Alterio) et commence une amitié étroite, mais ils perdent le contact une fois arrivés à destination. Quelque temps plus tard, ils se retrouvent et Laia n’hésite pas à l’aider à surmonter un problème grave et à réussir ainsi.

5 Patricia dans ‘CLA. Nous ne sommes pas des anges

Acteur principal de ‘CLA. Nous ne sommes pas des anges

Le prochain projet de Pilar Punzano à la télévision était en «CLA. Nous ne sommes pas des anges, une fiction médicale avec de nombreux éléments de feuilletons et qu’il n’a pas eu un grand suivi, mais qu’il a tenu en émission pendant plusieurs mois. Contrairement à ce que nous avons l’habitude de voir dans les séries se déroulant dans les hôpitaux et les centres de santé, en l’occurrence la fiction concentré chaque histoire du point de vue des infirmières et des infirmières, montrant son travail et son quotidien à travers les yeux des protagonistes.

En elle, Punzano a donné vie à Patricia, anesthésiste et attachée à la direction du centre clinicien privé dans lequel l’action a eu lieu. Son personnage était enveloppé dans véritable halo de mystère, ce qui lui a donné un intérêt supplémentaire. Diffusé tous les jours dans l’après-midi sur le grill d’Antena 3, Punzano scènes partagées avec d’autres visages familiers comme Mariano Alameda, Isabel Serrano, Ana Gracia, Blanca Oteyza et William Miller.

6 Sara dans ‘White Glove’

Pilar Punzano dans ‘White Glove’

Si dans «El Comisario», nous pouvions voir Pilar Punzano jouer un sous-inspecteur, dans ‘White Glove’, il a changé son record pour se mettre dans la peau d’un voleur. Ainsi, d’une part, la série raconte l’histoire personnelle et professionnelle de Bernardo Valle (Carlos Hipólito), inspecteur de police. D’autre part, il a raconté les aventures d’une bande de voleurs dirigée par Mario Pastor (José Luis García Pérez), un groupe auquel appartenait le personnage joué par Punzano.

Donc l’actrice a donné vie à Sara Martín, une femme cérébrale, avec du caractère et qu’il n’a été intimidé par personne. De plus, il possédait un caractère fort, influencé par sa famille. Parfois, il semblait que c’était une personne froide, calculatrice et distante, mais cela ne faisait la personne parfaite pour gérer la partie logistique de chaque vol, étant un expert pour obtenir tout le nécessaire pour que chaque coup se déroule comme prévu.

7 Inés Alcantara dans ‘Tell Me’

Pilar Punzano dans le rôle d’Inés Alcántara dans «Raconte-moi comment ça s’est passé»

La la dernière fois que nous avons vu Pilar Punzano en action sur le petit écran était ‘Raconte-moi comment cela s’est passé’. L’actrice a rejoint la série dans la saison douze pour donner vie à Inés Alcántara, remplaçant Irene Visedo, qui avait abandonné la fiction pour se consacrer à d’autres projets. Son séjour à San Genaro a duré quatre saisons et plus de cinq ans, jusqu’à ce que Visedo reprenne son rôle d’origine après huit ans d’absence de la série et que Punzano ait dû partir.

Pendant tout ce temps interprété l’une des étapes les plus compliquées de la vie de la fille aînée de l’Alcantara, connu pour sa toxicomanie. Bien qu’il ait eu la tâche compliquée de remplacer Visedo et de surmonter son empreinte dans la série, Punzano a réussi à défendre son rôle. Cependant, sa carrière dans la longue fiction de la télévision espagnole n’était pas exempt de controverse, car en plus de jouer un personnage déjà consolidé, l’actrice a poursuivi le producteur pour licenciement abusif, en plus d’accuser Imanol Arias pour une attitude inappropriée et non professionnelle avec elle.

