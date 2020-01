La trame de fond de l’empereur était dans les versions antérieures de Rise of Skywalker

Versions antérieures de The Rise of Skywalker en vedette Plus Backstory empereur

Star Wars: The Rise of Skywalker reste un mélange de critiques et de cinéphiles – 54% sur Rotten Tomatoes contre 86% d’audience – et beaucoup décrient la manière dont certains éléments de l’intrigue se sont réunis dans le film final. L’un de ces éléments est la réapparition de l’empereur Palpaltine, présumé mort à la fin de Retour des Jedi, mais vivant et (un peu) bien au début de La montée de Skywalker avec à peine une explication. Cependant, selon la co-éditrice Maryann Brandon, les coupes antérieures du dernier spectacle extravagant de Star Wars sont allées un peu plus en profondeur avec la trame de fond d’Ole Palps.

“C’était une sorte d’équilibre délicat et nous avons beaucoup réfléchi sur ce que nous voulions révéler”, Brandon a déclaré au Huffington Post. «Certaines scènes ont un peu changé, la façon dont nous voulions la présenter au public. Au final, nous avons fini par en montrer beaucoup moins qu’au départ. »

Selon Brandon, il y avait à l’origine “Un peu plus d’informations à ce sujet, ce qui gardait [Palpatine] vivant,” mais, Brandon a dit, «Cela semblait sortir du sujet. Il y avait tellement d’informations dans le film et tellement de personnages que nous voulions que le public se concentre. Je pense que nous pensions que nous ne voulions pas encombrer le film avec des choses que vous n’aviez pas besoin de savoir. “

Alors voilà. Comme quelqu’un qui a vraiment apprécié La montée de Skywalker, Je ne peux pas dire que j’avais besoin de plus d’informations sur l’empereur ou son retour. Il a toujours été un personnage mystérieux et sa réapparition soudaine ne m’a pas dérangé. Mais peut-être que je suis juste un fan de Star Wars biaisé.

Retour des acteurs pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting: Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendra son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa sera à nouveau joué par Carrie Fisher, en utilisant des séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de diriger, J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, Callum Greene et Jason McGatlin produisant. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant partout!