La trame de fond, la chronologie et la famille de l'empereur Palpatine expliquées

Alors que la poussière d'Exegol se dépose Star Wars: The Rise of Skywalker, voici votre guide sur la vie et l'époque de l'empereur Palpatine. Deux mille ans avant la saga Skywalker, les Sith gouvernaient la galaxie. Ils ont finalement été renversés par les Jedi et jetés dans l'ombre. Depuis lors, l'ancien Ordre Sith a cherché à se venger – et grâce à Palpatine, les agents du côté obscur ont atteint leur objectif.

Il y a un sens dans lequel Palpatine a toujours été traité plus comme une force de la nature que comme un personnage à part entière. Dans la trilogie préquelle, il a joué un personnage politique et mentor à Anakin Skywalker, mais il ne portait qu'un masque pratique. Dans la trilogie originale, il était la force de l'ombre en arrière-plan qui a émergé comme un être satanique d'une immense puissance, finalement vaincu par la trahison de son apprenti. Mais Star Wars: The Rise of Skywalker le gère différemment; c'est toujours une force démoniaque, dotée d'un pouvoir remarquable, mais c'est aussi une personne avec une famille.

Bien sûr, le problème est que – bien que Lucasfilm puisse prétendre le contraire – le retour de l'empereur n'était clairement pas prévu. En conséquence, le récit est étrange, et franchement, il est plus qu'un peu contradictoire. Ici, nous rassemblons tout ce qui est connu pour présenter la vie, la mort, la résurrection et le sort ultime de Sheev Palpatine.

L'origine de Palpatine avant les films Star Wars

Le canon de l'ère Disney n'a pas encore confirmé officiellement les détails de la trame de fond de l'empereur. Tout ce qui peut être dit avec certitude, c'est qu'il était un homme politique de premier plan dans son monde natal de Naboo, et qu'il a finalement été nommé représentant de la planète au Sénat de la République. À l'insu de la galaxie, il était en fait puissant dans la Force, et il a attiré l'attention du Seigneur Sith du nom de Dark Plagueis. Palpatine lui-même a reçu le nom Sith «Dark Sidious». Tout ce que Palpatine a fait, chaque détail de sa carrière, était secrètement au service des intérêts des Sith.

Fait intéressant, cependant, l'ancien univers étendu contient des informations sur Palpatine qui peuvent toujours être pertinentes. Le roman de James Luceno, Dark Plagueis, a raconté l'origine de Palpatine, révélant qu'il était né dans une noble maison Naboo et avait abattu sa propre famille dans le cadre de son initiation aux Sith. Alors que Disney a déclaré la plupart des non-canon de l'UE peu de temps après avoir acheté Lucasfilm, c'est quelque chose d'une anomalie, tout simplement parce que le livre a été publié longtemps après l'acquisition. De plus, le nouveau roman canon de Luceno, Tarkin, a fait allusion à des personnages et à des événements de Dark Plagueis, donc quelque chose de similaire pourrait bien se produire dans le nouveau canon également.

Alternativement, il convient de noter qu'il existe une autre théorie populaire: Palpatine est beaucoup plus ancienne que quiconque ne l'a jamais réalisé. Cela pourrait être soutenu par Star Wars: The Rise of Skywalker, qui a laissé entendre qu'un Sith mourant transfère son essence dans le corps de l'apprenti qui les a tués. Si cela a toujours été le cas, alors depuis des millénaires, il n'y a jamais eu qu'un seul Seigneur Sith, grandissant en puissance, possédant hôte après hôte, déséquilibrant progressivement la Force. Palpatine était tout simplement le dernier hôte.

La création (possible) de Darth Plagueis et Palpatine d'Anakin

Dans Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith, Palpatine a raconté à Anakin Skywalker un conte qu'il a appelé "La tragédie de Dark Plagueis le sage". C'était secrètement un récit du propre Maître de Palpatine, qu'il décrivit comme "un Seigneur des Ténèbres Noir, si puissant et si sage qu'il pouvait utiliser la Force pour influencer les midichloriens pour créer la vie." Cela a conduit à une intense spéculation selon laquelle Palpatine et Plagueis étaient en quelque sorte responsables de la création d'Anakin Skywalker; cela a été mentionné dans Darth Vader # 25 de Charles Soule, dans lequel Vader a expérimenté une vision de l'empereur utilisant la Force sur le ventre de sa mère. Il est important de noter que cette théorie est encore loin d'être confirmée, et l'écrivain de Lucasfilm Story Group Matt Martin a explicitement déclaré que ce n'était pas l'implication voulue de la bande dessinée. De plus, dans la bande dessinée, Shmi semble déjà enceinte quand elle est visitée par Palpatine dans la vision, il peut donc simplement représenter les Sith dominant le destin de l'enfant qu'elle a porté. Les visions de force sont rarement faciles à lire.

Plan de Clpat Wars de Palpatine et création de l'Empire

Les Sith opèrent selon la Règle des Deux, selon laquelle il ne doit y avoir que deux Sith à tout moment: «l'un pour implorer le pouvoir, l'autre pour l'exercer». Cela signifie naturellement que chaque apprenti tentera de supplanter son maître, et Palpatine a réussi à assassiner Plagueis. Cela fait, il a conçu une crise sur son monde natal de Naboo dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme afin d'assurer également son ascension politique. Cela s'est avéré un succès et Palpatine est devenu chancelier de la République, bien placé pour tirer parti d'une crise croissante dans la région galactique. Lui et son malheureux apprenti, le comte Dooku, ont réussi à inciter à la guerre des clones – le piège Jedi ultime. Débordés, les Jedi n'ont réalisé la menace que trop tard et ils ont été massacrés par des soldats clones fidèles au Chancelier.

La purge Jedi était la vengeance des Sith, et Palpatine émergea triomphant, se déclarant empereur. Pire encore, Anakin Skywalker – l'élu que les Jedi croyaient destiné à détruire les Sith – est devenu son nouvel apprenti, Dark Vador. Mais la victoire a eu un prix, le corps de l'empereur gravement endommagé par Force Lightning lui ayant été renvoyé par le maître Jedi Mace Windu.

Les plans d'avenir de Palpatine pendant l'Empire

Palpatine avait atteint la domination galactique, mais comme tout tyran, il cherchait à étendre son règne et à le cimenter. Il a demandé à Dark Vador de poursuivre la purge, à la recherche des sensibles de la Force et d'une poignée de survivants Jedi, et a investi la technologie et les ressources de l'Empire dans le développement de super-armes comme l'étoile de la mort. Dans le même temps, selon la trilogie Aftermath de Chuck Wendig, il voulait prendre le contrôle des régions inconnues, où il sentait «une origine de la Force, une présence sombre formée d'une substance malveillante». Et, enfin, l'empereur voulait vaincre la mort afin de s'assurer qu'il régnerait pour toujours. Il est raisonnable de supposer que certains de ces objectifs se sont fusionnés lorsque l'empereur a découvert l'ancienne redoute Sith d'Exegol, qui abrite un groupe de loyalistes qui s'y étaient cachés depuis l'effondrement de l'empire Sith il y a des millénaires.

Mort et résurrection de Palpatine

Palpatine avait compté sans possibilité de rachat, cependant, et ses plans se sont effondrés lorsque son apprenti l'a trahi. Dark Vador a préféré l'amour de son fils Luke Skywalker à son devoir envers l'Empire et s'est sacrifié pour tuer son maître au retour du Jedi. Pourtant, alors que l'empereur ne s'était pas attendu à la trahison, il avait tout de même établi une contingence qui établirait un nouvel empire dans les régions inconnues. Pendant ce temps, par des moyens inconnus, il a été ramené à une forme de vie sur la planète Exegol, où une nouvelle flotte de Star Destroyers était secrètement en cours de construction. La résurrection de Palpatine a eu un prix; il est resté paralysé, lié à des machines pour sa subsistance. Et donc l'empereur a commencé à considérer qui il pouvait choisir comme hôte potentiel pour son esprit.

La famille de Palpatine et Rey

Dans une tournure surprenante, Star Wars: The Rise of Skywalker révèle que Palpatine avait un fils. Le film est absolument silencieux sur la façon dont ce fils s'intègre dans la chronologie de l'empereur; il ne révèle pas les circonstances de sa naissance, ni même son nom. Ce que l'on sait, cependant, c'est que le fils ne voulait rien avoir à faire avec l'empereur, et lui et sa femme se sont installés pour la vie de junk commerçants. Ils ont eu une fille, Rey, et ils ont eu peur que l'empereur la cherche. À cette fin, leur fille a été sécrétée sur la planète Jakku, son potentiel de Force caché par un puissant lien du côté obscur qui avait ironiquement été créé dans le cadre de la contingence de l'empereur. Les années ont passé et Rey est devenue une jeune femme, quittant finalement Jakku pour rejoindre la Résistance et s'entraîner en tant que Jedi.

Le plan et la défaite de Palpatine dans la montée de Skywalker

Encore une fois, Palpatine a conçu un conflit galactique afin de servir ses propres fins. Le Premier Ordre était un outil, rien de plus, et leur Blitzkrieg semble avoir pour but de faire jouer Rey. Enfin, dans Star Wars: The Rise of Skywalker, l'empereur s'est révélé à toute la galaxie; son objectif semble avoir été d'inciter Rey à le chercher, et il a réussi. Mais quand Rey et Kylo Ren se tenaient devant lui, l'empereur réalisa qu'il n'avait pas besoin de la posséder après tout. Les deux ont partagé un lien puissant que Palpatine a appelé une "Force Dyad", et il a épuisé son pouvoir pour se rétablir à la santé et à la jeunesse.

À Exegol, Palpatine est devenu l'incarnation de tous les Sith, et a utilisé leur pouvoir pour un effet dévastateur contre la flotte de la Résistance qui est arrivée pour tenter de tenir à distance les nouveaux Star Destroyers des Sith. Heureusement pour la galaxie, l'empereur avait sous-estimé le côté léger de la Force, et tous les esprits Jedi ont donné à Rey le pouvoir de le défier. Elle a pu répéter le tour de Mace Windu, reflétant la Force Lightning de Palpatine sur lui – avec un effet fatal.

