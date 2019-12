La transformation du corps fou d'Adele affichée dans les photos de Noël avec le père Noël

Adele a l'air incroyable dans ses nouvelles photos.



Adele a sorti quelques-unes des compositions musicales déterminantes de cette décennie, envahissant absolument le monde avec ses albums 21 et 25. Son évolution en tant qu'artiste et être humain a été phénoménale à suivre et, bien qu'elle ne soit pas du hip-hop dans le moindre, nous avons une section pop-culture sur le site pour cette raison même … manquez-moi avec les commentaires NotNewHipHop. La perte de poids de la chanteuse superstar a été longuement documentée dans les tabloïds, détaillant son régime quotidien et inspirant les autres à aller droit comme elle. Perdant quelques kilos au cours de la dernière année, Adele a fait ses débuts avec sa superbe nouvelle silhouette lors d'un événement il y a quelques mois et, cette semaine, elle se montre à nouveau.

Kevin Winter / .

En assistant à une fête de vacances avec The Grinch et le Père Noël, Adele a fait la fête la veille de Noël, épate ses fans en étant simplement elle-même. Sa silhouette svelte a volé la vedette alors qu'elle secouait une robe noire soyeuse, serrant fermement son corps et s'assurant que tout le monde prenait note de ses objectifs corporels.

C'est incroyable de voir les progrès d'Adele et, pour être honnête, elle peut être utilisée comme motivation pour quiconque essaie de perdre du poids pendant les vacances. Cela peut certainement être assez difficile mais, avec la bonne dose de discipline et de volonté, tout le monde peut le faire.

