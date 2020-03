La trigonométrie reviendra-t-elle pour la série 2? La finale de l’épisode 8 laisse entrevoir d’autres choses à venir! – HITC

Les fans de trigonométrie se tournent déjà vers une éventuelle deuxième série.

La trigonométrie de BBC Two est l’une des émissions de télévision les plus uniques depuis des années.

La série se concentre sur une relation polyamoureuse entre trois personnes et explore les effets non seulement sur les personnes impliquées, mais aussi sur leurs amis et leur famille les plus proches.

C’est une série touchante remplie de cœur, d’humour et de leçons à apprendre.

Les épisodes 1 et 2 ont fait leurs débuts sur BBC Two le 15 mars, mais les huit épisodes ont également atterri sur BBC iPlayer.

En conséquence, pour les fans qui se sont frayé un chemin à travers la série en ligne, des questions ont commencé à émerger quant à savoir si la série pourrait revenir pour un autre lot d’épisodes.

Trigonométrie sur BBC Two

La trigonométrie se concentre sur Kieran (Gary Carr) et Gemma (Thalissa Teixeira), un couple qui éprouve d’énormes difficultés financières mais dont la vie est bouleversée lorsque leur nouveau locataire, Ray (Ariane Labed), s’avère être plus qu’un simple colocataire.

Il ne manque pas de bosses sur la route pour le trio comme eux et se réconcilier avec leur relation non conventionnelle.

Y aura-t-il une deuxième série de trigonométrie?

Non confirmé.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait pas de nouvelles concernant une deuxième série de la comédie dramatique de la BBC.

Bien sûr, pour les téléspectateurs de BBC Two, il reste encore beaucoup d’épisodes à passer et les grandes perruques de la BBC voudront s’assurer qu’une deuxième série attirera suffisamment de membres du public avant de commander une deuxième série, ce qui pourrait prendre quelques semaines. avant d’apprendre quoi que ce soit sur le sort d’une deuxième série.

* Spoilers à venir pour la série Trigonométrie 1 *

La finale de la série 1 laisse la porte ouverte pour plus

Heureusement pour les fans, le dernier épisode de la série 1, épisode 8, laisse la porte ouverte pour en savoir plus.

Plusieurs fils d’histoire sont suspendus et pourraient bien être liés dans une deuxième série potentielle.

La plus grande intrigue qui doit être liée à l’épisode 8 est le fait que Gemma est maintenant enceinte et il serait fascinant de voir comment nos trois personnages principaux feraient pour devenir parents.

Pour les téléspectateurs de BBC Two, la trigonométrie se poursuit le dimanche soir sur BBC Two jusqu’à ce que le dernier épisode soit diffusé le 26 avril, tandis que les téléspectateurs de BBC iPlayer peuvent diffuser la série entière maintenant.

