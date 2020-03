La trilogie Batman pourrait présenter plusieurs jokers

Avec Joker se révélant être un tel succès, et vu qu’il est peu probable qu’Arthur Fleck de Joaquin Phoenix rencontre jamais Dark Knight de Robert Pattinson, vous pourriez penser que le Clown Prince of Crime est interdit à Matt Reeves. Le Batman trilogie. Cependant, le contraire pourrait être vrai. Comme nous l’avons déjà signalé – et quelque chose qui a également été soutenu par d’autres médias – une version distincte de M. J apparaîtra à un moment donné dans les films de Pattinson pour se mesurer à lui.

De plus, cependant, nous entendons maintenant qu’il pourrait y avoir plusieurs versions distinctes du Joker provoquant le chaos. We Got This Covered a été informé par nos sources – les mêmes que celles qui ont dit qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max et que Disney fait un spin-off de Beauty and the Beast, qui sont maintenant confirmés – qu’il existe une possibilité pour plusieurs Jokers à apparaître dans les films The Batman. D’après ce que nous comprenons, Warner Bros. espère utiliser le flash de l’arc de Flashpoint pour attirer divers Jokers d’autres univers.

L’une d’entre elles sera la version campy du personnage, dont nous vous avons déjà dit que Johnny Depp attendait. Un autre, quant à lui, serait une femme Joker. Plus précisément, la version Flashpoint, qui apparaîtra pour la première fois dans The Flash. Vraisemblablement, il y en aura d’autres aussi, mais ce sont les deux seuls que nous avons spécifiés à ce stade.

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, ce sont des nouvelles assez folles, car d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, The Batman sera une interprétation très ancrée du Bat-mythos, pas une qui semble désireuse de se connecter au multivers DC plus large. Là encore, avec l’arc Flashpoint prêt à toucher le DCEU bientôt, les choses vont devenir un peu chancelantes et cela ouvrira certainement des possibilités que nous n’avions peut-être pas envisagées auparavant.

Dans tout les cas, Le Batman est en cours de tournage avant sa sortie en juin 2021. Et d’après ce que nous avons entendu, il pourrait comporter un indice semblable à Batman Begins à l’arrivée des Joker (s) dans la suite.