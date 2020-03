La «trilogie de l’armée des zombies» arrive sur Nintendo Switch plus tard ce mois-ci!

Si vous avez hâte de terminer votre Armée de zombies collection sur Nintendo Switch après la sortie récente de Zombie Army 4, tu es chanceux. Rebellion a annoncé aujourd’hui que la trilogie Zombie Army, sortie pour PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2015, se dirigera vers le Switch le 31 mars 2020.

La version Switch conserve tous les goodies qui ont été publiés pour le jeu, y compris les trois campagnes d’histoires, le mode Horde et la coopérative drop-in / drop-out pour jusqu’à quatre joueurs. Les nouveautés de la version Switch sont la coopération locale sans fil, les commandes de mouvement, le support Pro Controller et HD Rumble et la prise en charge du nouveau système d’invitation d’amis.