La trilogie des souches et plus encore!

CS recommande: The Strain Trilogy & More!

Bloqué à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous protège. Dans cette semaine CS recommande notre personnel vous donne des conseils solides sur les meilleurs médias à consommer pendant votre temps d’arrêt, y compris La trilogie des souches & plus. Découvrez nos choix ci-dessous!

RECOMMANDATION DE MAX EVRY: Fuzzikins Fuzzi Babies

Ma fille AIME ces ensembles de jeu Fuzzi Babies, qui viennent avec trois mini-marqueurs, une petite poupée blanche floue (agneau, hamster et surtout SINGE!) Que votre enfant peut colorier puis rentrer la nuit dans son propre petit carton confortable lit. Ils ont même leur propre petit ours en peluche (ne laissez pas votre enfant manger le ours en peluche, ils ont la taille d’un ours en peluche. Ces ensembles sont un moyen très amusant pour votre enfant de mettre sa propre empreinte personnelle sur un jouet!

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: The Strain Trilogy de Chuck Hogan & Guillermo del Toro

Avant d’être une série d’horreur de science-fiction à succès sur FX, “The Strain” a commencé comme une trilogie de livre des créateurs Chuck Hogan (roman “The Town”, 13 heures) et Guillermo del Toro, lauréat d’un Oscar (La forme de l’eau, Crimson Peak). Le premier livre du conte d’horreur des vampires, “The Strain”, a été publié en 2009 et a été suivi de “The Fall” et “The Night Eternal”. L’histoire commence avec un Boeing 777 arrivant à l’aéroport international JFK lorsqu’il s’arrête soudainement, s’éteint, tous les stores fermés sauf un et les canaux de communication silencieux. Alors que le Dr Ephraim “Eph” Goodweather, chef du projet Canaries du CDC, et le Dr Nora Martinez montent à bord de l’avion, ils découvrent tous les morts sauf quatre personnes, et c’est là que le cauchemar commence.

Outre le film de 2007 de David Slade 30 jours de nuit (également fortement recommandé et disponible ici!), La trilogie Strain est facilement mon histoire d’horreur de vampire préférée grâce à l’exploration de del Toro et Hogan dans les profondeurs de la peur, du désespoir, de l’amour et de la famille alors que les personnages s’adaptent à un nouveau monde et à un orteil la frontière entre le bien et le mal dans une lutte épique pour la survie. Les romans quelque peu opportuns suivent la propagation d’un virus vampirique apparemment imparable qui devient une contagion terrifiante pas comme les autres. Chaque personnage subit une transformation importante car certains deviennent aussi mauvais que les monstres tandis que d’autres souffrent d’une douleur déchirante et d’une perte inimaginable face à l’extinction, sacrifiant tout pour sauver le monde et ceux qu’ils aiment le plus. Je n’ai pas peur d’admettre que la fin de la trilogie m’a fait pleurer longtemps après avoir fini de lire. L’adaptation de la série télévisée, avec Corey Stoll et Kevin Durand, est également diffusée chaque saison sur Hulu.

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: Trilogie Cornetto aux trois saveurs

Nous pourrions tous utiliser un bon rire en ce moment car nous sommes pris au piège dans nos maisons à travers le pays et dans le monde et il y a peu de meilleurs exemples de comédie qui se connecte au niveau international que la trilogie des trois saveurs Cornetto, ou le sang et la glace Cream Trilogy, d’Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost. Commençant par Shaun of the Dead, actuellement ironique, continuant avec la satire d’action exceptionnelle Hot Fuzz et la finale de science-fiction paranoïaque The World’s End. De la direction cinétique et élégante de Wright aux scripts et performances complètement intelligents de Pegg et Frost, en passant par les stars de soutien récurrentes Martin Freeman, Rafe Spall, Paddy Considine et David Bradley, c’est l’une des séries de films les plus hilarantes et sans cesse renouvelables à Grâce aux yeux du public, cette collection Blu-ray est un incontournable pour les amateurs de comédie et les collectionneurs.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: EXIT (Film sud-coréen)

Dirigé par Lee Sang-Geun, Exit se concentre autour de Yong-Nam, un grimpeur expert à l’université qui a du mal à décrocher un emploi depuis longtemps et vit toujours avec ses parents. Lors du 70e anniversaire de sa mère au Dream Garden, où son ancien béguin universitaire Eui-Joo travaille en tant que directeur adjoint, une catastrophe inattendue frappe sous la forme d’un gaz toxique qui a instantanément couvert une partie de Séoul. Maintenant qu’ils sont piégés à l’intérieur du bâtiment, Yong-Nam doit utiliser toutes ses compétences en escalade aux côtés d’Eui-Joo afin de sauver rapidement toute sa famille alors que le gaz continue de se répandre dans tous les bâtiments.

Exit est une comédie d’action en cas de catastrophe qui avait fait sa première en 2019, où il est devenu le troisième film national sud-coréen de l’année dernière avec plus de 9,4 millions de billets vendus. Il mettait en vedette l’acteur polyvalent Jo Jung-Suk et Im Yoona, qui est également mieux connu en tant que membre de Girls ‘Generation, l’un des groupes de K-Pop les plus respectés de Corée du Sud.

Ce film est certainement quelque chose que vous devez ajouter à votre liste de must-have car c’est un film génial et divertissant qui peut vous faire rire tout en vous mettant sur le bord de votre siège lors de ses grosses cascades. Les performances charmantes de son duo principal Jo Jung-Suk et Im Yoona vous feront vous enraciner jusqu’à la fin car leur chimie leur a permis de se démarquer à leur manière. Donc, si vous voulez quelque chose de léger et de divertissant, je vous recommande fortement de vérifier Exit.

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: Percy Jackson Book Series

Oubliez ces terribles adaptations cinématographiques avec Logan Lerman, la série de livres Percy Jackson, écrite par l’auteur Rick Riordan, est une explosion absolue du début à la fin. Bien sûr, ils tirent un peu de l’école de construction mondiale JK Rowling, bien qu’avec des dieux grecs au lieu de sorciers et de sorcières, mais Riordan fait un travail formidable en repoussant les mythologies de Zeus et de Poséidon d’une manière qui semble intelligente et fraîche.

Cinq livres comprennent la série originale de Percy Jackson – plus de suites ont suivi, mais je ne les ai jamais abordées – à commencer par Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief; et chaque histoire grandit par la suite en échelle et en charme, aboutissant à une bataille complète au sommet de l’Empire State Building à la fin de l’entrée finale The Last Olympian.

Non, ce ne sont pas des aventures profondes ou profondes. Mais si vous cherchez une lumière, une lecture divertissante pendant un week-end, vous pourriez faire bien pire que de passer du temps avec Percy Jackson et son groupe de demi-dieux.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.