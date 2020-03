La trilogie matricielle de retour à Netflix pour vous aider à vous isoler

«Malheureusement, personne ne peut savoir ce qu’est The Matrix. Vous devrez le voir par vous-même. “

Comme le dit si bien le capitaine glacial du Nabuchodonosor – Morphée -, il vaut mieux assister au classique dystopique de 1999 La matrice de vos propres yeux que de vous le décrire.

En effet, bien que la trilogie de science-fiction emblématique des Wachowski ait quitté Netflix il y a quelques mois à peine, la nouvelle ardoise du géant du streaming a été publiée, et étonnamment, Neo, Trinity et Morpheus sont tous prêts à faire leur retour hyper-élégant au service .

Oui, c’est vrai, au 1er avril, les trois photos de Matrix – qui incluent The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions – sont toutes relancées sur Netflix, donc si vous êtes l’une des rares personnes à avoir raté sur les aventures cyberpunk de Neo and co. vous pouvez aller de l’avant et les regarder en rafale à votre guise.

Si vous êtes curieux, voici le récapitulatif complet de la mise à jour Netflix du 1er avril:

Bien sûr, tous les regards étaient tournés vers The Matrix 4 pour offrir une réinterprétation modernisée du sinistre Man Vs. Thème de machine pour lequel la série est si réputée. Cependant, en raison de la récente pandémie de coronavirus, de nombreux films ont dû arrêter la production, et le quatrième opus officiel de la franchise de science-fiction bien-aimée des Wachowski n’est malheureusement pas différent.

Pour les non-initiés, le film Matrix original est sorti en 1999, avec son mélange super cool d’action à indice d’octane élevé et son récit philosophique profondément inspirant. En bref: le film OG a sérieusement secoué le paysage cinématographique et est devenu l’un des films d’action les plus influents de tous les temps. Bien que ses deux suites aient pu ressembler à la partie, elles ne résonnaient pas tout à fait aussi bien que l’original. Cela étant dit, les deux sont des films d’action totalement observables à leur manière, légèrement imparfaits.

Mais comment vous sentiez-vous La matrice trilogie de retour sur Netflix? Allez-vous rebrousser chemin dans le système informatique titulaire? Ou détestez-vous les suites autant que l’équipage du Nabuchodonosor déteste ces bols de morve qu’ils sont obligés de manger? Enfilez vos nuances et trenchs en cuir noir et faites-le nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.