La triste raison Kate Middleton et le prince William ont augmenté leur popularité

La famille royale a eu une année assez folle en 2019. Et jusqu’à présent, il semble que la reine et sa famille puissent faire face à un nouvel ensemble de défis en 2020.

Des gens du monde entier se sont toujours intéressés à la famille royale. Il semble que peu importe le pays dans lequel un membre de la famille royale se rend, il est accueilli par des milliers de fans qui ont attendu pendant des heures dans diverses conditions météorologiques juste pour avoir un aperçu rapide d’eux.

Bien que chaque membre de la famille royale ait été extrêmement populaire, certains événements récents ont poussé le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge à un tout autre niveau.

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Plus tôt cette année, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont fait preuve d’audace que beaucoup appellent maintenant «Megxit».

Le 8 janvier 2020, le prince Harry et sa femme ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé sur leur page Instagram qu’ils démissionneraient en tant que membres «supérieurs» de la famille royale. Dans la déclaration, ils ont déclaré qu’ils avaient toujours pleinement l’intention de soutenir la reine et leurs autres organisations caritatives, mais qu’ils voulaient «équilibrer» leur «temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord».

De nombreux fans de la famille royale ont été complètement pris au dépourvu par les nouvelles et d’autres étaient au cœur brisé, le prince Harry et Meghan ne travailleraient plus pour la famille royale. Cependant, plusieurs autres fans n’ont pas été surpris par la déclaration et ont compris que le prince Harry et Meghan souhaitaient élever leur fils, Archie, dans un cadre plus privé.

Quel avenir pour le prince Harry et Meghan Markle?

Le prince Harry n’a pas seulement choqué le monde en annonçant que lui et Meghan se retireraient et déménageraient en Amérique du Nord. Il aurait également surpris sa grand-mère, la reine.

Parce que la reine n’était pas au courant des plans du prince Harry et de Meghan, la reine n’a pas été en mesure de prendre une décision concernant l’avenir du duc et des duchesses lors de leur première annonce.

Quelques jours après l’annonce choquante du prince Harry, le duc et les duchesses de Sussex, ainsi que le prince Charles et le prince William, ont tous rencontré la reine pour discuter de la marche à suivre pour leur famille. Il a été décidé que le prince Harry et Meghan perdraient leurs titres de RHS, qu’ils ne pourraient plus travailler sur leurs nombreux organismes de bienfaisance et qu’ils devraient rembourser les plus de 3 millions de dollars en argent des contribuables qu’ils avaient dépensés pour rénover le Frogmore Cottage.

Récemment, le prince Harry a prononcé un discours lors d’un événement caritatif à Londres. Avant de parler de la charité, Harry s’est d’abord adressé à l’éléphant dans la pièce et a parlé de lui quittant ses fonctions royales.

“Avant de commencer, je dois dire que je ne peux qu’imaginer ce que vous avez entendu ou peut-être lu au cours des dernières semaines”, avait déclaré le prince Harry à la foule. «Donc, je veux que vous entendiez la vérité de ma part, autant que je puisse partager, non pas en tant que prince ou duc, mais en tant que Harry; la même personne que beaucoup d’entre vous ont vu grandir au cours des 35 dernières années. »

Le prince Harry a ensuite déclaré qu’il aimait le Royaume-Uni et qu’il aimait sa famille, mais il pensait que quitter ses fonctions royales était la meilleure décision pour lui, sa femme et leur fils.

“Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas et que nous ne nous éloignons certainement pas de vous”, a poursuivi le prince Harry. «Mon espoir était de continuer à servir la reine, le CommonWealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible. J’ai accepté cela en sachant que cela ne change pas qui je suis ni mon engagement. “

Le prince William et Kate Middleton reçoivent un «énorme coup de pouce»

Prince William et Kate Middleton | Chris Jackson / . pour St James’s Palace

Pour toute leur vie, le prince Harry et le prince William ont navigué ensemble et ont forgé un partenariat puissant qui a ravi de nombreuses personnes. Parce que les frères ont été une excellente équipe pendant la majeure partie de leur vie, les fans commencent à sentir que le prince William est un peu triste sans son frère à ses côtés.

Récemment, le prince William et Kate ont assisté à un événement royal à Bradford, au Royaume-Uni. Selon Fox News, le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu un accueil très chaleureux du public lors de l’événement.

L’expert royal, Kate Nicholl, a déclaré que l’accueil reçu par le prince William et Kate avait aidé à remonter le moral.

“L’accueil chaleureux que William et Kate ont reçu leur a donné un énorme coup de pouce”, avait déclaré Nicholls. “Ils sont restés fidèles à l’approche éprouvée, promouvant une famille royale unie et c’est un succès.”

Parce que beaucoup de gens se sentent tristes de voir le prince Harry démissionner et savent que ses actions ont également nui au prince William, beaucoup de gens se mettent en quatre pour montrer leur soutien au duc de Cambridge et cela aide évidemment le prince William à se sentir beaucoup mieux.