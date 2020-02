La triste raison pour laquelle le prince Harry n’a pas dit au prince Charles qu’il démissionnait en tant que senior royal

Peu de temps après le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a annoncé qu’ils «prenaient du recul en tant que membres de la famille royale», il est devenu clair que la famille royale entendait les nouvelles en même temps que le public.

La reine Elizabeth II a fait savoir qu’elle n’était pas informée des plans du couple avant leur annonce via Instagram. Par conséquent, Sa Majesté a décidé de convoquer une réunion en face-à-face avec Harry, ainsi qu’avec le prince Charles et le prince William, car ils n’avaient pas non plus été informés de la décision des Sussex au préalable. Harry aurait été bloqué lorsqu’il a demandé à parler à la reine avant l’annonce et n’a rien dit à son frère à cause de leur faille. Mais pourquoi n’en a-t-il pas parlé à son père?

Prince Charles et Prince Harry | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Voici la triste raison pour laquelle le duc de Sussex n’a pas parlé à son père de ses intentions avant d’alerter le reste du monde.

Le prince Charles a été «aveuglé» par l’annonce de Harry et Meghan

Meghan et Harry avaient laissé entendre pendant un moment qu’ils voulaient quitter la vie royale, mais le moment de leur annonce a choqué tant de gens, y compris les membres de la famille de Harry.

Certaines publications ont affirmé que le prince Charles avait été averti quelques minutes seulement avant la publication du message des Sussex sur les réseaux sociaux. Alors que d’autres ont rapporté que Charles était «aveugle» par son fils et la décision de Meghan.

Quoi qu’il en soit, il semble que Harry n’ait pas discuté avec son père de ses plans définitifs avant de les rendre publics. Mais pourquoi?

La raison pour laquelle le prince Harry n’a pas informé son père de ses plans

Prince Charles et Prince Harry | Matt Dunham – Piscine WPA / .

Selon les observateurs royaux, Harry n’est pas allé voir son père plus tôt parce que, comme William, c’est un «garçon de maman» qui n’écoute pas Charles et ne demande pas son approbation.

“Beaucoup se sont demandé pourquoi, en tant que père de William et Harry et seul parent vivant, Charles n’a pas été en mesure de négocier la paix entre ses fils autrefois inséparables”, a noté l’écrivain et éditeur royal Camilla Tominey.

Elle a ajouté: «La vérité est que les frères royaux n’écoutent pas vraiment le« papa »qu’ils ont longtemps semblé considérer avec un certain ridicule affectueux», a déclaré l’écrivain et éditeur royal Camilla Tominey. “Charles a toujours eu désespérément besoin de l’approbation de ses deux” garçons de maman “qui se sont avoués et a donc toujours dû faire appel à des étrangers pour lire l’acte anti-émeute, comme leur ancien secrétaire privé conjoint Jamie Lowther-Pinkerton.”

Un autre expert royal a déclaré à The Express: «Il est difficile de ne pas avoir pitié de Charles. C’est un homme intrinsèquement bienveillant qui essaie d’agir au nom de sa mère en tant que futur souverain et père concerné, sans que la reine, ni apparemment ses fils, ne lui donnent le véritable pouvoir de le faire. »

Qui pense que tout le monde assumera les fonctions de Harry et Meghan

Lady Louise Windsor | Max Mumby / Indigo / .

Meghan et Harry ne représentant plus la couronne, quelqu’un doit reprendre les fonctions royales avec les organisations avec lesquelles le couple a travaillé. Bien qu’il y ait eu des spéculations sur qui remplira ce rôle, beaucoup de gens sont d’accord sur qui il pourrait être.

Depuis que les Sussex se sont éloignés de la vie royale, le plus jeune fils de la reine, le prince Edward et sa femme, Sophie, comtesse de Wessex, ont aidé à prendre des engagements supplémentaires. Maintenant, beaucoup pensent que leur fille de 16 ans, Lady Louise Windsor, pourrait assumer certaines des responsabilités que le prince et l’actrice à la retraite avaient autrefois.

L’Express a noté que Louise avait déjà été repérée lors de récents événements avec ses parents, peut-être pour la préparer à un rôle plus important au sein de la famille.

