La triste réalité derrière les perspectives contagieusement positives de Jennifer Aniston sur la vie

Il y a beaucoup de célébrités vraiment inspirantes dans le monde. Qu’elles nous épatent avec leurs dons de bienfaisance pour des causes importantes, surmontent d’énormes obstacles pour se faire passer pour des modèles ou utilisent leur plateforme pour sensibiliser à la tragédie, de nombreuses célébrités reconnaissent que leur renommée leur donne pouvoir et responsabilité lorsqu’il s’agit d’influencer les autres. .

Jennifer Aniston est l’une des célébrités les plus inspirantes. Elle a eu son amour et sa vie de famille impitoyablement séparés par les tabloïds, et à travers tout cela, elle est restée optimiste, heureuse et contagieusement positive. Un examen plus approfondi de l’optimisme de la star révèle cependant une triste fondation qui lui a fait promettre qu’elle se lèverait d’un départ difficile pour rendre le monde meilleur.

Le chagrin de Jennifer Aniston a été exploité publiquement

Aniston a eu une longue et fructueuse carrière qui l’a maintenue sous les projecteurs pendant des décennies. Née de parents d’acteurs, Aniston est devenue active dans le théâtre à l’adolescence et est devenue un nom familier avec l’immense succès de Friends, se méritant un Golden Globe et un Emmy dans le processus.

Aniston a également été un incontournable dans certaines comédies classiques, notamment Office Space, The Break-Up et Along Came Polly. Elle dépeint fréquemment un type de fille d’à côté qui offre un mélange impressionnant de relief comique et suscite un intérêt romantique.

Malheureusement, Aniston n’a pas toujours fait la une des journaux pour son travail d’acteur impressionnant. Au lieu de cela, les tabloïds se sont plus souvent concentrés sur sa vie personnelle.

Son mariage et son divorce éventuel avec Brad Pitt ont absorbé l’attention du public pendant des années. Ajoutant l’insulte à la blessure, de nombreuses histoires se concentraient sur des spéculations sur sa fertilité et ses projets pour les enfants. Aniston s’est souvent retrouvée au centre d’histoires personnelles et blessantes qui ont mis sa vie privée en évidence.

Jennifer Aniston est connue pour être optimiste

Malgré ce traitement médiatique souvent cruel, Aniston est bien connue pour son attitude positive. Dans une histoire pour Elle, l’écrivaine Carina Chocano souligne la bonne nature d’Aniston comme une sorte de pouvoir: «C’est un pouvoir doux et persuasif, le genre qui vous met de son côté. Ce n’est pas seulement qu’elle est remarquablement agréable et facile à comprendre, c’est qu’elle est intelligente, prudente, délibérée, précise – à la fois en tant que personne et en tant qu’acteur. “

Pour sa part, Aniston choisit de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie et dit que si elle ne le faisait pas, elle serait en faute de ne pas voir leur beauté.

«Qu’est-ce qui m’apporte le bonheur? J’ai un excellent travail. J’ai une grande famille. J’ai de bons amis. Je n’ai aucune raison de penser le contraire. Si je le faisais, je devrais aller chercher un changement d’attitude, un changement de perspective », explique-t-elle.

Jennifer Aniston utilise sa propre enfance comme motivation

Bien qu’il puisse sembler qu’Aniston tire d’une réserve infinie de positivité, sa motivation pour cette énergie optimiste vient d’un endroit sombre. S’adressant à Chocano, Aniston explique qu’elle utilise sa propre enfance comme motivation de ce qu’elle ne veut pas devenir: «J’ai choisi d’utiliser ce avec quoi j’ai grandi comme exemple de ce que je ne veux pas être ni vivre. . “

Elle parle du fait qu’elle a grandi dans une maison instable. Elle explique plus sur cette éducation en disant: «Je pense que cela vient de grandir dans un ménage qui était déstabilisé et qui ne se sentait pas en sécurité, de regarder des adultes méchants les uns envers les autres et d’être témoin de certaines choses sur le comportement humain qui m’ont fait penser: ‘Je je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être ça. Je ne veux pas ressentir ce sentiment que j’ai dans mon corps en ce moment. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre avec qui j’entre en contact ressente ça. »

En fin de compte, grandir dans une maison où règnent la négativité et un sentiment d’agitation a aidé Aniston à reconnaître ce qui était le plus important pour elle, et c’est une sorte de positivité qu’elle a travaillé à créer et à maintenir depuis.