La triste scène du dernier au revoir du garçon de 13 ans décédé de COVID-19

Ismail Mohamed Abdulwahab était un garçon de 13 ans qui vivait à Londres, en Angleterre et est maintenant malheureusement renvoyé par les membres de sa famille.

Quand Ismail a commencé à développer une toux et une fièvre très élevée, symptômes liés à une maladie à coronavirus, il a été emmené à l’hôpital King’s College, où il a subi un test qui a confirmé son infection par COVID-19.

Malheureusement, deux jours après avoir été admis en traitement, Ismail a perdu la vie.

Bien que les spécialistes de la santé aient veillé à ce que les jeunes courent moins de risques de contagion que les adultes plus âgés et que s’ils les contractent, ses effets ne sont pas forts, les données concernant les jeunes infectés et à risque de mourir augmentent de jour en jour.

Ismail et sa famille pratiquaient l’islam, donc son rituel pour le dernier au revoir devait être transféré dans une mosquée où ses proches prieraient pour lui. Cependant, compte tenu de l’éventualité, les proches d’Ismail n’ont pas pu effectuer ce rite funéraire.

Au contraire, Ismail a été emmené de la morgue vers un cimetière où seuls certains de ses proches ont pu l’accompagner à deux mètres de là et avec le matériel de sécurité nécessaire pour éviter d’être infecté.

Malheureusement, sa mère et ses frères n’ont pas pu assister aux funérailles, car ayant vécu avec Ismail, ils ont été contraints de rester en quarantaine. Ils ont dû dire au revoir à ce petit garçon en regardant les funérailles en ligne.

Les images de son enterrement sont déchirantes et nous laissent penser au soin que nous devons apporter à la situation. S’il vous plaît, respectez les indications de votre pays, empêchons cela de se développer ensemble.

