La troisième saison de ‘The Young Pope’ serait une préquelle loin du Vatican

La machinerie créative contenue dans le cerveau de Paolo Sorrentino ne s’arrête jamais. Après avoir façonné sa première série avec “ The Young Pope ” en 2017, trois ans plus tard, nous avons vécu la suite de l’histoire de Lenny Belardo avec “ The New Pope ”, qui a déjà terminé sa diffusion via HBO Espagne. Et malgré avoir surpris cette suite, il semble que le cinéaste italien a encore des idées pour l’avenir de cette franchise vaticane.

Jude Law et John Malkovich dans une image promotionnelle de «The New Pope»

Lors d’une interview avec IndieWire, le réalisateur de “The great beauty” a prévu comment serait ce troisième opus: “J’ai une autre saison en tête. Je ne sais pas si je vais le faire. Il faudrait que je trouve le temps et convaincre HBO. J’ai une nouvelle idée pour la troisième saison, mais c’est très, très fou, donc je ne sais pas si ce sera facile à réaliser. C’est une idée totalement loin du Vatican, c’est très différent.”

De plus, il a confirmé que s’il réussit, les protagonistes de “The Young Pope” et “The New Pope” seraient impliqués dans ce “genre de préquelle”. Par conséquent, Sorrentino trouverait un moyen de faire revivre Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara et Cécile de France, même si nous devrons attendre de voir si ce concept d’emballement se concrétisera.

Deux visages d’une même religion

Avant de se lancer dans ce voyage hors du Vatican, Sorrentino a également fait une comparaison entre les deux papes qui ont parcouru sa série, Pie XIII (Law) et Jean-Paul III (Malkovich), qui ils partagent “une relation avec l’amour comme abstraction”. En outre, il a analysé la situation hiérarchique de l’Église catholique et son processus d’élection des dirigeants: “A cette époque de l’église, il n’y a pas de pape libéral. Le temps n’est pas venu où un pape libéral [lidere]. Le pape François essaie et rencontre une grande résistance. Il y a beaucoup de gens contre lui. Il n’est donc pas réaliste d’avoir un pape libéral. À mon avis, cela ne durerait pas longtemps. “

.