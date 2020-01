La troisième saison d’Ozark a déjà une date de sortie!

Netflix a ouvert un coffre en or avec le lancement du drame criminel Ozark en 2017. Depuis lors, ce coffre n’a fait que prouver qu’il n’avait pas de fond. Son succès fait que la saison 2 le suit rapidement l’année suivante et Enfin, la saison 3, confirmée en octobre 2018, a une date de sortie pour le 27 mars 2020.

Ozark est un drame criminel créé par Bill Dubuque et Mark Williams. La série est devenue immensément populaire, de nombreux fans étant surpris de voir à quel point Jason Bateman a joué un rôle comique. En septembre 2019, Le programme a remporté un Emmy pour la meilleure série dramatique, battant Game of Thrones.

En plus de Jason Bateman et de tous ceux qui composent la famille Byrde, Netflix a annoncé que Madison Thompson (surtout connue pour avoir joué dans NCIS: New Orleans) rejoindrait le casting cette année sous le nom d’Erin, La fille adolescente têtue d’Helen (Janet McTeer) “qui est entraînée aux Ozarks par une union de mère et fille qui se termine là où aucune d’entre elles ne s’attend”, selon Deadline.

Cette année, quelques stars de Marvel TV que Netflix a récemment licenciées rejoindront l’émission. Tom Pelphrey et Jessica Frances Dukes d’Iron Fist et Jessica rejoindront le casting.

Le producteur d’Ozark, Chris Mundy, lui a dit que la nouvelle saison verra Ruth Langmore faire tout son possible pour se rapprocher du Byrde et que Marty descendra plus loin dans l’obscurité.

“Ruth est de plus en plus sûre d’elle, mais elle est reconnaissante à Marty d’avoir été la première personne à croire en elle et à lui confier ses responsabilités”, a déclaré Mundy. «En entrant dans la troisième saison, nous avons hâte de faire partie de la famille Byrde. Cependant, au fur et à mesure que vous approfondissez votre entreprise, vous commencez à vous demander si être Byrde est le meilleur. ».