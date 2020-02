La valeur nette de Dax Shepard est bien inférieure à celle de Kristen Bell et il est d’accord avec ça

Écoutez, lorsque votre femme est une comédienne comédienne, une maman extraordinaire et une déesse parmi les simples mortels Kristen Bell, il y a parfois des façons de ne pas être à la hauteur. Bien que son mari Dax Shepard ait eu beaucoup de succès en tant qu’acteur comique, il n’est pas aussi instantanément reconnaissable que Bell. Bell est devenue un nom familier pour ses rôles comme Eleanor sur The Good Place, le rôle-titre sur Veronica Mars et Sarah Marshall dans Forgetting Sarah Marshall.

Shepard lui-même est connu pour ses rôles dans des films comme Idiocracy et Without A Paddle, et des émissions de télévision comme Parenthood. S’inquiète-t-il de ne pas être à la hauteur de Bell, surtout en ce qui concerne la question de la valeur nette?

Dax Shepard est cool avec sa valeur nette bien inférieure à celle de sa femme Kristen Bell

Shepard est totalement cool avec sa femme qui rapporte beaucoup plus d’argent que lui. En fait, il est probablement juste content que sa famille soit si en sécurité, car il a parlé ouvertement sur son podcast Armchair Expert de la difficulté de grandir pauvre.

Bell a également parlé de l’importance pour le couple d’élever des filles autonomes. Shepard pense probablement que c’est merveilleux pour ses filles de voir leur maman se botter les fesses et prendre des noms dans sa carrière.

Le couple est ensemble depuis 2007, après une première rencontre sans étincelles romantiques qui a conduit à un véritable flirt quelques semaines plus tard. Shepard a proposé en 2009; mais ils ont attendu de se marier en reconnaissance du manque d’égalité de mariage pour les couples de même sexe. Ils ne se sont mariés officiellement qu’en 2013 après le renversement de la prop 8 en Californie.

Ils ont maintenant deux filles, Lincoln et Delta. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Shepard est probablement satisfait de gagner moins que sa femme est le fait que ses revenus aident à subvenir aux besoins de leur famille et donnent aux filles quelque chose à quoi aspirer.

Dax Shepard a eu beaucoup de succès avec son podcast récemment

Même s’il n’est pas aussi connu que Bell, Shepard est toujours en train de l’écraser sur le front de la carrière. Son podcast, Armchair Expert, qu’il co-anime avec l’écrivaine et actrice Monica Padman, a récemment rencontré beaucoup de succès et continue de gagner en popularité au fil du temps.

Le Los Angeles Times a qualifié le podcast de “tout à fait unique” en raison de la rotation de Shepard sur le format du podcast, popularisé par des pionniers comme Marc Maron et Howard Stern. En fait, il est probablement considéré comme son projet le plus réussi à ce jour. C’est impressionnant compte tenu de sa carrière d’acteur, qui joue dans des émissions comme Parenthood, The Ranch et Robot Chicken.

Alors, quelle est exactement sa valeur nette et comment se compare-t-elle à celle de Kristen Bell?

La valeur nette de Shepard est estimée à environ 12 millions de dollars, ce qui n’est pas mal du tout! Son argent provient principalement de rôles d’acteur, qui ont commencé quand il est apparu dans l’émission de farce Punk’d en 2002. Cependant, Bell le fait certainement battre sur le front de l’argent avec une valeur nette estimée à environ 20 millions de dollars – yowza! Il est clair que le fait d’être occupé (et de jouer la voix dans des classiques de Disney comme Frozen et Frozen II) a ses avantages financiers!

Le couple de célébrités a une valeur nette combinée d’environ 32 millions de dollars, ce qui permet à Shepard de mettre de côté ses angoisses à propos de ses enfants qui deviennent pauvres, comme lui. Étant donné que les deux ont récemment lancé Hello Bello, une gamme de produits pour bébés à base de plantes, on peut s’attendre à ce que leur valeur nette combinée augmente en conséquence.