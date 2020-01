La valeur nette de January Jones et comment elle est devenue célèbre

Quelle est la valeur nette de January Jones et comment l’a-t-elle obtenue

Films et émissions de télévision de January Jones

January Jones a fait ses débuts d’actrice dans l’épisode pilote de 1999

de la série télévisée “Get Real”. Elle a joué le personnage Jane Cohen. Cette

année, Jones a fait ses débuts au cinéma en tant que personnage Janice Taylor dans le film

“All the Rage”. En 2001, l’actrice est apparue dans son deuxième film, intitulé “The

Serre.”

Jones a obtenu sa grande pause lorsqu’elle a rejoint le casting de “Mad Men”

en 2007. Elle a joué le rôle de Betty Francis (Betty Draper) jusqu’au spectacle

a pris fin en 2015. Ses autres rôles d’actrice incluent des apparitions dans «Love, Actually», «X-Men:

First Class »et« The Last Man on Earth ».

January Jones n’a presque pas paru dans «Mad Men»

Jones a presque raté l’occasion de jouer dans «Mad

Men. “Dans le numéro de mai 2011 du magazine” W “, Jones dit qu’elle a auditionné à l’origine

pour le rôle de Peggy. Cependant, le rôle est allé à l’actrice Elizabeth Moss. le

le rôle de Betty n’existait pas à l’époque, donc Jones n’était presque pas dans la série. “Là

il n’y avait pas de Betty dans le pilote quand j’ai auditionné », a déclaré Jones à la publication. “JE

lu pour Peggy deux fois – c’était entre moi et Elizabeth Moss, qui a finalement

a obtenu le rôle. À la fin de la scène, il y avait une mention occasionnelle que Don

[Draper] était marrié.”

Matthew Weiner, le créateur de “Mad Men”, a écrit deux autres

scènes mettant en vedette Betty. Jones a déclaré au magazine «W» qu’elle avait décidé de passer une audition pour

cette partie quelques jours après sa première audition. “Il m’a fait une promesse verbale

que le personnage allait grandir », a déclaré Jones. «J’ai joué le rôle de la foi.»

Les films les plus rentables de janvier Jones

Jones a eu une carrière cinématographique réussie. Son plus gros rendement

le film jusqu’à présent est “X Men: First Class”, avec des gains au box-office mondiaux de plus

de 355 millions de dollars. Ses autres films les plus rentables incluent «Love, Actually», avec

des recettes mondiales de plus de 248 millions de dollars au box-office, «Anger Management»

avec un bénéfice mondial au box-office de plus de 195 millions de dollars, et “Inconnu”

avec plus de 136 millions de dollars de bénéfices mondiaux au box-office, selon

Valeur nette de janvier Jones

Au moment d’écrire ces lignes, January Jones avait une valeur nette de 10 $

Quelle est la prochaine étape pour January Jones

Cette année, Jones a rejoint le casting de «Spinning Out» sur

Netflix. Dans la série, Jones joue Carol Baker, une ancienne patineuse artistique qui a donné

sur sa carrière après être tombée enceinte à un jeune âge. Carol est dure avec elle

filles, les poussant à devenir des patineurs artistiques olympiques. Sa fille, Kat,

cependant, semble fléchir sous la pression. Certains fans ont comparé «Spinning

Out »au film de 2010« Black Swan ».

