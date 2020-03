La valeur nette de Jared Kushner explorée alors que la série Netflix enquête sur un homme d’affaires controversé – HITC

Dirty Money de Netflix lève le couvercle sur la supposée transaction douteuse de l’homme d’affaires et conseiller présidentiel, Jared Kushner.

Vous êtes-vous déjà demandé comment les élites commerciales super riches du monde gagnent leur fortune et parviennent ensuite à la maintenir?

Eh bien, Dirty Money de Netflix est exactement le spectacle pour vous alors que la série plonge dans certaines des entreprises et des individus les plus riches de la planète et jette un peu de lumière sur leurs prétendues transactions douteuses.

Après que la saison 1 ait fait des vagues lors de sa sortie en janvier 2018, le nouveau lot de six épisodes devrait mettre à jour toute une série de nouvelles informations sur certaines des personnes et des entreprises les plus influentes des États-Unis.

Jared Kushner est l’un des personnages clés de la saison 2 de Dirty Money, mais qui est-il et quelle est sa valeur nette estimée?

Dirty Money saison 2

Cela fait plus de deux ans que la première saison de Dirty Money d’Alex Gibney est arrivée sur Netflix, mais l’appétit pour une deuxième saison a toujours été présent.

Maintenant, enfin, le 11 mars 2020, la saison 2 de Dirty Money est arrivée.

Le nouveau lot de six épisodes cherche à enquêter sur la richesse d’entreprises telles que Wells Fargo et Formosa Plastics ainsi que sur des personnages prétendument louches comme le Premier ministre malaisien Najib Razak et l’investisseur américain Jared Kushner.

Qui est Jared Kushner?

L’épisode 3, intitulé Slumlord Millionaire, se concentre sur l’investisseur américain et magnat de l’immobilier Jared Kushner.

La série lève le couvercle sur sa société immobilière, Kushner Companies, qui appartenait autrefois à son père, Charles, jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable de fraude en 2005.

L’épisode examine le fonctionnement de l’empire immobilier de Jared Kushner et détaille comment les locataires étaient souvent laissés dans des maisons qui n’étaient pas adaptées à l’habitation humaine.

Kushner a été fortement impliqué dans le secteur immobilier jusqu’en 2017, date à laquelle il est devenu conseiller principal à temps plein de Donald Trump, qui, grâce au mariage de Kushner avec Ivanka Trump en 2009, est son beau-père.

Valeur nette de Jared Kushner

Selon Business Insider, la valeur nette de Jared Kushner est estimée à environ 800 millions de dollars.

La valeur nette de Kushner provient de ses années dans l’immobilier et l’édition de journaux.

En plus de cela, lorsque la valeur nette de Kushner est combinée avec celle de sa femme, Ivanka Trump, la paire a rapporté 1,1 milliard de dollars entre eux.

Dirty Money saison 2, mettant en vedette l’épisode sur Jared Kushner, est disponible pour être diffusé maintenant sur Netflix après la nouvelle saison publiée le 11 mars 2020.

