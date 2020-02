La valeur nette de Laura Linney plus le buzz des Tony Awards autour de sa dernière course à Broadway

Laura Linney a apparemment tout fait. C’est une actrice et chanteuse accomplie avec un curriculum vitae qui va du cinéma au théâtre en passant par la télévision.

Laura Linney | Roy Rochlin / FilmMagic

En savoir plus sur cette actrice polyvalente et talentueuse, y compris sa valeur nette et ce sur quoi elle travaille actuellement.

Linney sur la maternité à 49 ans

La star d’Ozark est tombée enceinte de son seul enfant, Bennett, en 2013 à l’âge de 49 ans. Elle a parlé des défis d’avoir un enfant à un âge plus avancé et s’est ouverte en 2016 à Kelly Ripa concernant sa décision de garder sa grossesse un secret aussi longtemps que possible.

“Eh bien, j’étais une future maman plus âgée, et cela m’avait pris très longtemps d’avoir un enfant”, a déclaré l’hôte Masterpiece Classic, qui est mariée à l’agent immobilier Marc Schauer. «Je voulais m’assurer que mon enfant est bien arrivé et qu’il était en sécurité et en bonne santé.»

L’actrice, âgée de 56 ans, a rappelé comment personne ne semblait remarquer son ventre qui grandissait. Et donc, elle a décidé que si on ne lui posait pas de questions sur une éventuelle grossesse, elle n’allait certainement pas fournir les informations.

“Je suis restée très silencieuse à ce sujet – je ne l’ai pas cachée intentionnellement, je ne l’ai pas annoncée”, a-t-elle ajouté. «C’était donc la bonne chose pour moi et ma famille.»

«J’allais au théâtre quand j’étais enceinte de huit mois, personne n’a rien dit. Je veux dire, je ne me cachais pas! “

Son récent spectacle à Broadway, «My Name Is Lucy Barton»

Le nominé quatre fois Tony a commencé sa course à Broadway dans la pièce d’une femme, My Name Is Lucy Barton, le mois dernier. Dans ce document, elle joue les rôles de Lucy, un écrivain vivant à New York, ainsi que la mère éloignée de Lucy, dans cette adaptation du roman sur la relation effilochée entre une mère et sa fille. Le mois dernier, elle a parlé à Entertainment Weekly de l’expérience de jouer la pièce qui génère déjà le buzz des Tony Awards nuit après nuit.

«Avec un matériel aussi bon que celui-ci, et une écriture aussi belle et interconnectée qu’elle l’est – il faut du temps pour tout découvrir. Il y a des choses que je découvre maintenant, un an et demi après l’avoir lu pour la première fois, que je n’ai pas vues lors de la première sortie. “

“Il y a des choses que j’ai découvertes lors du deuxième essai que je ne connaissais pas”, a poursuivi Linney. “Et maintenant il y a des choses que je découvre maintenant. C’est ce que le théâtre vous offre que les autres médiums n’ont pas: le temps. C’est un ingrédient que vous ne pouvez pas forcer, vous ne pouvez pas générer. Tu dois l’apprendre. Si vous avez la patience, cela vous récompensera vraiment. »

Valeur nette de Laura Linney

Le double récipiendaire du Golden Globe a une valeur nette de 7 millions de dollars, par CelebrityNetWorth.com. Elle est co-vedette dans le favori des fans de Netflix, Ozark, depuis 2017 et la saison 3 sera diffusée le 27 mars 2020. S’adressant à Collider en 2017, l’actrice a parlé de son enthousiasme pour la série.

«Quand j’ai eu le script et lu le script, on pouvait voir le potentiel non seulement pour le personnage de Wendy, mais aussi pour le récit. Il avait juste un énorme potentiel. C’était évident, dès le départ. Je ne cherchais pas à faire une série, mais j’ai toujours vraiment, vraiment admiré Jason [Bateman]. . . Toute l’entreprise était merveilleuse et la production était merveilleuse. J’ai vraiment l’impression de tomber dans un pot de miel. C’était vraiment amusant.”