La valeur nette de William Storey explorée alors que la série Netflix lève le couvercle sur le PDG controversé de Rich Energy – HITC

Docuseries de Formule 1 de Netflix, Drive to Survive est de retour sur Netflix pour la saison 2!

La Formule 1 est un sport extrêmement exclusif. Alors que des sports comme le football comptent des milliers de joueurs dans plusieurs divisions, la F1 ne voit que 20 pilotes en compétition pour être les meilleurs.

En raison de son exclusivité, les fans sont rarement en mesure de se plonger dans le fonctionnement interne du sport et de voir ce qui fait vibrer toutes les équipes et les pilotes.

C’était jusqu’à ce que Netflix présente sa série Drive to Survive, qui s’est révélée extrêmement populaire depuis la première saison en mars 2019.

Maintenant, en février 2020, la saison 2 est enfin arrivée et lève le voile sur une grande partie de la saison 2019, y compris les hauts et les bas sur piste et hors piste.

Sponsor 2019 de Haas F1 Team

Après avoir terminé à une impressionnante 5e place du championnat des constructeurs 2018, 2019 – le sujet de Drive to Survive saison 2 – a promis de grandes choses pour Haas.

L’épisode 2 de la deuxième saison de Drive to Survive est consacré presque exclusivement à l’équipe américaine pendant la première moitié de la saison 2019.

Au cours de cette période, nous voyons l’équipe revêtir une superbe livrée noir et or et nouer des liens avec de nouveaux sponsors, Rich Energy, une société de boissons énergisantes qui est devenue le centre de la controverse en 2019.

Controverse avec une énergie riche

Des points d’interrogation ont été soulevés immédiatement lorsque Rich Energy a signé avec Haas alors que la société de boissons énergétiques est apparue à l’improviste et promettait d’affronter les géants de la F1 et du monde des boissons énergétiques, Red Bull.

L’entreprise a promis de grandes choses lorsqu’elle a signé avec Haas pour la saison 2019. Selon le personnel de Haas dans Drive to Survive, la société aurait dû verser 65 millions de dollars de parrainage tout au long de la saison.

Cependant, après seulement la moitié de la saison, avec Haas en difficulté, Rich Energy a tweeté de manière controversée qu’ils avaient mis fin à leur accord avec Haas F1 Team, ce qui a suscité un énorme débat autour de l’équipe, Rich Energy et son PDG William Storey, qui a également subi une 2019 tumultueuse avec lui étant supprimé et rétabli en tant que PDG de l’entreprise en l’espace de quelques semaines.

PDG de Rich Energy, William Storey (R)

La valeur nette de William Storey explorée

La valeur nette de William Storey et Rich Energy n’est pas confirmée.

Selon Motorsport.com, Storey a affirmé que Rich Energy était soutenu par «quatre milliardaires sterling», dont les propriétaires du West Ham Football Club, David Sullivan et David Gold.

Cependant, la valeur réelle de l’entreprise ne peut pas être déterminée car Companies House n’a pas reçu les comptes de Rich Energy (ou Lightning Volt) pour 2019 au moment de la rédaction du présent rapport, et la société Rich Energy Racing a été dissoute le 28 janvier 2020.

La Formule 1: Drive to Survive saison 2 est disponible en streaming maintenant sur Netflix.

