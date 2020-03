La vedette de la saison 3 de Westworld passe dans les coulisses – / Film

Westworld la saison 3 arrive le week-end prochain, et pour mieux nous préparer au chaos mystère à venir, les stars Evan Rachel Wood et Aaron Paul se sont réunis pour parler de leurs personnages et de la saison 3 en général. C’est une conversation amusante, légère et amusante entre deux personnes très charmantes, et elle vous donne des informations sur certaines des choses en magasin cette saison.

Westworld Saison 3 Featurette

Il est temps de décompresser et de profiter de cette vidéo de près de quatre minutes d’Evan Rachel Wood et Aaron Paul se moquant tout en parlant occasionnellement de Westworld. Pour être clair: vous n’obtiendrez pas beaucoup de détails de spoilery ici. Au lieu de cela, c’est juste Wood et Paul – deux personnes sympathiques – qui tirent la brise, se regardent maladroitement et passent généralement un bon moment en compagnie l’un de l’autre. Les deux hommes parlent du voyage de leurs personnages – qui se résume à “elle l’emmène faire un bon tour!” Le couple parle également de l’émission dans son ensemble, y compris des deux saisons précédentes.

Wood joue à nouveau Dolores, le robot du parc à thème devenu révolutionnaire. Paul est nouveau dans la série, incarnant Caleb, un ancien soldat qui se trouve incapable de sortir d’une ornière, ou son statut social modeste. Les deux personnages finissent par se croiser, Dolores entraînant Caleb dans son monde et ses grands plans secrets de robot.

J’ai passé en revue la saison 3 de Westworld, et pour la plupart, je l’ai apprécié. Bien qu’elle quitte le parc pour le monde extérieur, la nouvelle saison se déroule de manière similaire aux saisons passées. En d’autres termes, si vous avez aimé les deux saisons précédentes, vous aimerez probablement celle-ci. Comme je l’ai écrit dans ma critique:

Westworld peut-il redémarrer? La réponse est: peut-être – mais ce n’est pas vraiment le cas. Parce que bien que la saison 3 commence d’abord à ressembler à un nouveau monde courageux, ce n’est qu’une question de temps avant que la série ne recule sur un terrain familier – et embrouillant -.

Westworld débute la saison 3 sur HBO 15 mars.

