La vedette de la saison 3 de Westworld vous emmène dans Warworld – / Film

L’épisode le plus récent de Westworld, «The Winter Line», nous a emmenés dans un tout nouveau parc – une configuration qui ressemble à l’Italie occupée par les nazis. Le nom officiel de cet endroit est Warworld, et une nouvelle featurette de la saison 3 de Westworld va dans les coulisses et se concentre sur tous les petits détails qui ont contribué à la création de ce nouveau parc. Regardez-le ci-dessous, à moins que vous n’ayez pas encore vu l’épisode. Alors attendez peut-être.

Westworld – Warworld

Comment Westworld a-t-il créé Warworld? Il est allé en Espagne. Bethulu, en Espagne, pour être précis – une petite ville qui n’a pas beaucoup changé depuis les années 40. «Même si cela se déroule en Italie, nous pensions que l’Espagne était une meilleure option pour nous», explique le concepteur de la production, Howard Cummings. «Bethulu était assez figée dans le temps, et sa principale caractéristique était ce… pont du XIIe siècle.»

La chose la plus impressionnante dans cette vidéo est la révélation que le moment où tout le monde se fige Thandie NewtonMaeve marche nonchalamment parmi eux a été fait pratiquement. Ils ont chorégraphié un tas d’extras pour rester parfaitement immobile, tout en utilisant des appareils pour maintenir certaines personnes en position pour donner l’impression que certaines d’entre elles tombaient ou volaient en arrière après avoir été abattues. Ces appareils ont ensuite été effacés numériquement.

La saison 3 place une grande partie de son action en dehors du système de parc, il n’est donc pas clair si nous aurons de nouveaux mondes en dehors de Warworld. La semaine dernière, nous avons aperçu des éléments du monde médiéval, sous la forme d’un grand camée Game of Thrones. Mais il est peu probable que nous finissions par voir le parc sur le thème médiéval lui-même.

HBO a également publié une vidéo en coulisses pour le premier épisode de la nouvelle saison, donc il y a de fortes chances qu’ils en fassent une chaque semaine. Restez à l’écoute.

Suivez l’aube de la conscience artificielle et l’évolution du péché dans cette sombre odyssée qui commence dans un monde où chaque appétit humain peut être comblé. Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe et Scott Mescudi rejoignent Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Thandie Newton, Ed Harris et plus pour la troisième saison à venir, qui explorera les questions sur la nature de notre réalité, le libre arbitre et ce qui fait de nous des humains .

