La vedette de Westworld Saison 3 taquine la relation de Dolores et Caleb

HBO a sorti la première featurette en coulisses pour la troisième saison à venir de leur série dramatique de science-fiction acclamée par la critique » Westworld, mettant en vedette Evan Rachel Wood et Aaron Paul alors qu’ils parlaient de la première rencontre de leurs personnages et de ce que le public devrait s’attendre à voir dans la nouvelle saison. La série devrait faire son retour le 15 mars avec l’épisode 3.01 intitulé «Parce Domine». Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Westworld La saison 3 sera plus courte que les saisons précédentes de la série, avec huit épisodes au lieu des 10 habituels. Cependant, on ne sait toujours pas si les nouveaux épisodes auront une durée plus longue afin de compenser le nombre d’épisodes plus court de la saison.

Les nouveaux arrivants de la série incluent Aaron Paul (Breaking Bad), Lena Waithe (Ready Player One), avec le joueur de la NFL Marshawn Lynch et Vincent Cassel (Cygne noir, Promesses orientales). Ils seront rejoints par les anciens membres du casting Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth et Rodrigo Santoro dans la série.

Une sombre odyssée sur l’aube de la conscience artificielle et la naissance d’une nouvelle forme de vie sur Terre, le Westworld primé aux Emmy Awards a été créé pour la télévision par Jonathan Nolan & Lisa Joy, qui sont également producteurs exécutifs de J.J. Abrams, Richard J. Lewis, Roberto Patino, Athena Wickham et Ben Stephenson.

Basé sur le film écrit par Michael Crichton, Westworld provient des sociétés de production Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television.

